Смерть Портнова подтверждена, – источники в Силах безопасности и обороны

В среду, 21 мая, в Испании был убит Андрей Портнов, бывший советник Януковича. Эту информацию подтвердили в Силах безопасности и обороны.

Убийство произошло около 9 часов утра по испанскому времени. Факт убийства подтвердили 24 Каналу источники в Силах безопасности и обороны.

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Портнова убили в Испании

Неизвестный стрелок или даже несколько нападавших утром 21 мая убили в Испании экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Это произошло у ворот школы в престижном районе Мадрида Посуэло. Испанские СМИ пишут, что он якобы вел своих детей в школу.

В Силах безопасности и обороны Украины эту информацию подтвердили источники 24 Канала.

Как сообщали в агентстве Reuters, звонок о стрельбе поступил около 09:15 по местному времени, имя жертвы не называли.

Андрей Портнов получил ранения не совместимые с жизнью. Он скончался на месте.

СМИ сообщают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 – в голову.