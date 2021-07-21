Утопил жену и убил себя из-за развода: жуткие детали смерти супружеской пары в Кривом Роге

В Кривом Роге в переулке Алексеева 51-летний мужчина утопил свою 50-летнюю жену в домашнем бассейне. Все потому, что не хотел расстаться с ней. После этого он убил себя ножом. Тела супругов нашел отец женщины.

Об этом стало известно 20 июля. О трагедии сообщил криминальный блогер Олег Таймурзин.

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Сначала топил женщину, а потом совершил самоубийство

Злоумышленник передумал давать развод своей жене. У них впоследствии возникла ссора. Тогда мужчина начал топить женщину в бассейне.

Когда же та погибла, злоумышленник нанес себе 2 ножевых ранения в сердце. Раны для него оказались смертельными. Как видно из фото, с места преступления, также он положил в воду цветы и икону.

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В Кривом Роге мужчина утопил жену, а потом себя убил / Фото с телеграмму Алексея Таймурзина

Имел психические расстройства

Как сообщает "Наше місто", оба супруга – безработные. Они не живут вместе и давно хотели расстаться. Соседи рассказывают, что муж часто бил жену. У него были психические расстройства. Ранее он угрожал убить женщину.

Когда правоохранители осмотрели тело, то обнаружили, что женщина задохнулась под водой.