Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Черновцах в реанимации больницы скорой медицинской помощи 11 апреля умерла 27-летняя девушка, которую, вероятно, жестоко избил ее 18-летний парень.

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Кома, ИВЛ и несовместимые с жизнью травмы

Она находилась в коме четыре дня. Медики констатировали смерть от травм, "несовместимых с жизнью".

У нее было кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, гематомы почки. Также – множественные ушибы и ссадины лица, туловища, рук и ног,

– сообщил заведующий реанимацией Игорь Костив.

По данным полиции, избиение произошло 6 апреля в поселке Глубокая. Сначала девушку доставили в местную больницу, но впоследствии перевели в областную.

11 апреля суд взял 18-летнего парня под стражу до 9 июня без права внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В суде парень заявил, что "не помнит" часть событий того вечера.

Я помню, как нес ее на спине. До первого дома я ее дотащил, попросил мужа вынести чашку воды. На нее вылить. Я позвонил маме, она приехала. Мы вызвали скорую. Пока скорая приехала, мы отвезли ее в больницу,

– сказал подозреваемый в зале суда.

Он также отрицал, что находился в отношениях с погибшей.

По информации Общественного, в январе этого года тот же парень уже вызывал потерпевшей легкие телесные повреждения. Тогда дело закрыли из-за отказа девушки от обвинения.

После смерти женщины судмедэксперты подтвердили, что причиной стала закрытая внутричерепная травма. Девушка была в сверхтяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ и находилась в коме.

Подруга погибшей подтвердила журналистам, что ранее пара таки имела отношения, но "недавно разошлись".