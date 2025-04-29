Могли скрыть причину смерти: тело Виктории Рощиной вернули из России без некоторых органов

Россияне вернули тело пленной журналистки Виктории Рощиной с признаками вскрытия – без некоторых внутренних органов. Вероятно, так пытались скрыть причину смерти.

Расследование провела редакция Forbidden Stories, передает 24 Канал. В документах страны-агрессора тело журналистки было обозначено как "неустановленное лицо мужского пола".

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Что известно о причине смерти

Тело Виктории Рощиной вернули в Украину во время обмена в феврале. Оно было меньше и легче других, а также имело потметку "СПАС".

При осмотре эксперты обнаружили, что некоторые внутренние органы отсутствуют – головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи. Кроме того, синяк на шее женщины может свидетельствовать о переломе подъязычной кости, связанном с удушением.

Следовательно, с помощью вскрытия россияне могли попытаться скрыть тот факт, что смерть наступила вследствие удушения или удушения.

К тому же аббревиатура "СПАС" может указывать на так называемую официальную причину смерти по версии российской стороны и означать "суммарное поражение артерий сердца".

Напомним, в Офисе генпрокурора рассказали, что идентифицировали тело Виктории Рощиной с помощью молекулярной экспертизы, однако причины смерти не удалось установить из-за мумификации.

В частности, эксперты обнаружили многочисленные признаки пыток – ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Запланировано провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу с участием французских экспертов.