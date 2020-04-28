19:10
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Смерть 6-летней Миланы Шевелевой на Харьковщине: полиция рассказала детали

      - Читати новину українською
      Поиски ребенка продолжались более суток
      Поиски ребенка продолжались более суток / Коллаж 24 канала

      Накануне в Сосновке, на Харьковщине, исчезла 6-летняя Милана Шевелева. Она и ее двоюродный брат вышли погулять, однако домой девочка так и не вернулась. Впоследствии ее тело нашли в нескольких километрах от села. Полиция считает смерть ребенка несчастным случаем.

      По предварительной информации, девочка носила очки, но потеряла их. Вероятно, она отошла от брата, который катался на велосипеде, и сбилась с пути, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

      Читайте также Задержали водителя, из-за которого в ДТП возле Ровно погиб 8-месячный ребенок

      По словам начальника полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, одежда ребенка – не повреждена, а из ее вещей – все на месте, ничего не пропало.

      Наиболее вероятная причина смерти, по выводам экспертов, переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия,
      – подчеркнул он.

      Сокуренко также рассказал, что неблагоприятные погодные условия затрудняли поиски ребенка. Ведь весь вечер и ночь 26 апреля, когда исчезла Милана, шел сильный дождь. Несмотря на это, правоохранители проверили все возможные объекты и места, где могла бы находиться девочка.

      Смерть дівчинки на ХарківщиніПолтысячи человек искали 6-летнюю Милану Шевелеву

      "Если бы она была немного старше, может пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме. Это ужасная трагедия. Прошу прощения у родителей за то, что не успели спасти их дочь. Хотя сделали все возможное, чтобы разыскать ее живой и здоровой", – добавил правоохранитель.

      В гастоящее время следователи ожидают результат экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "несчастный случай".

      Что известно о трагедии на Харьковщине

      26 апреля 6-летняя Милана Шевелева вместе с родителями приехала из Харькова к бабушке – в село Сосновка Золочевского района. Примерно в 18:00 девочка вместе с двоюродным братом-сверстником пошли гулять. Через некоторое время мальчик вернулся домой, но без сестры.

      Искать девочку сразу же начали правоохранители, волонтеры и жители соседних сел. Привлекли даже экстрасенсов. Первоначально основной версией исчезновения рассматривали похищение. Однако, вечером 27 апреля ребенка нашли мертвым в 8 километрах от села.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Харькова Дети и несовершеннолетние
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      сегодня , 19:10 Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      Євгенія Мазур