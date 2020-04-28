Смерть 6-летней Миланы Шевелевой на Харьковщине: полиция рассказала детали

Накануне в Сосновке, на Харьковщине, исчезла 6-летняя Милана Шевелева. Она и ее двоюродный брат вышли погулять, однако домой девочка так и не вернулась. Впоследствии ее тело нашли в нескольких километрах от села. Полиция считает смерть ребенка несчастным случаем.

По предварительной информации, девочка носила очки, но потеряла их. Вероятно, она отошла от брата, который катался на велосипеде, и сбилась с пути, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

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По словам начальника полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, одежда ребенка – не повреждена, а из ее вещей – все на месте, ничего не пропало.

Наиболее вероятная причина смерти, по выводам экспертов, переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия,

– подчеркнул он.

Сокуренко также рассказал, что неблагоприятные погодные условия затрудняли поиски ребенка. Ведь весь вечер и ночь 26 апреля, когда исчезла Милана, шел сильный дождь. Несмотря на это, правоохранители проверили все возможные объекты и места, где могла бы находиться девочка.

Полтысячи человек искали 6-летнюю Милану Шевелеву

"Если бы она была немного старше, может пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме. Это ужасная трагедия. Прошу прощения у родителей за то, что не успели спасти их дочь. Хотя сделали все возможное, чтобы разыскать ее живой и здоровой", – добавил правоохранитель.

В гастоящее время следователи ожидают результат экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "несчастный случай".

Что известно о трагедии на Харьковщине

26 апреля 6-летняя Милана Шевелева вместе с родителями приехала из Харькова к бабушке – в село Сосновка Золочевского района. Примерно в 18:00 девочка вместе с двоюродным братом-сверстником пошли гулять. Через некоторое время мальчик вернулся домой, но без сестры.

Искать девочку сразу же начали правоохранители, волонтеры и жители соседних сел. Привлекли даже экстрасенсов. Первоначально основной версией исчезновения рассматривали похищение. Однако, вечером 27 апреля ребенка нашли мертвым в 8 километрах от села.