Годовщина смерти Честера Беннингтона: лучшие хиты группы Linkin Park, которые будут жить вечно

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон повесился в собственном доме 20 июля, ровно год назад. После себя Честер Беннингтон оставил заметное музыкальное наследие – Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру более 20 лет. И пока музыка жива – будет жива и память.

Смерть вокалиста легендарной группы Linkin Park Честера Беннингтона шокировала миллионы поклонников по всему миру. Ему было 41, за это время он входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots, но стал по-настоящему известен как вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise.

Самые известные хиты группы Linkin Park – "Numb", "In the End", "Crawling", "Faint" и другие. Альбом "Meteora" – самый успешный альбом в истории чарта Alternative Songs, который специализируется на радио-ротации песен альтернативного рока.

Песня "Numb" стала, по результатам чарта, песней года. Альбом был продан тиражом 6 миллионов копий в США и около 20 миллионов во всем мире. Инструментальный трек "Session" был номинирован на "Грэмми" как "Лучшее инструментальное рок-исполнение" 2003 года. По версии RIAA он четыре раза стал платиновым. "Meteora" также занял 36 место в "Top 200 альбомов десятилетия Billboard".

Сайт "24" публикует 10 самых известных хитов группы Linkin Park с покойным Честер Беннингтон. Эта музыка будет вечно с нами.

10. Linkin Park – Runaway (2000)

9. Linkin Park – Faint (2003)

Эта композиция вошла в наиболее успешный альбом "Meteora". Трек долгое время занимал высокие позиции в рейтингах Billboard.

8. Linkin Park – Leave Out All the Rest (2007)

Это песня – жемчужина третьего студийного альбома группы "Minutes to Midnight". Песня считается одной из самых мелодичных и вдохновляющих среди всего репертуара коллектива. "Leave Out All the Rest" стала саундтреком к фильму "Пекло".

7. Linkin Park – Somewhere I Belong (2003)

Глубокий, проникновенный текст, жесткое звучание, неповторимый вокал Беннингтона – песня стала признанным хитом. Популярность она получила также благодаря эффектному видеоклипу с огнем и психоделическими фигурами.

6. Linkin Park – Waiting for the End (2010)

Сингл из четвертой студийной пластинки A Thousand Suns в первую очередь популярен благодаря потрясающему видеоклипу. Над ним действительно поработали. Спецэффекты просто поражают реалистичностью. Так что неудивительно, что видео в свое время удостоилось премии MTV.

5. Linkin Park – With You (2000)

4. Linkin Park – What I've Done (2007)

Пожалуй, это лучший хит пластинки "Minutes to Midnight". Композиция стала саундтреком к кинофильму "Трансформеры".

3. Linkin Park – New Divide (2009)

Удачное сотрудничество с создателями "Трансформеров" продолжилось. Для группы его результатом стала работа над саундтреком ко второй части нашумевшей франшизы. В результате композиция стала не менее известной, чем сам фильм.

2. Linkin Park – In the End (2000)

Это одна из самых ярких песен дебютной пластинки: агрессивная и нежная, зла и тоскливая, она сразу же западает в сердце. Очень проницательный трек, который никого не оставит равнодушным. Композиция давно признана одной из визитных карточек коллектива.

1. Linkin Park – Numb (2003)

Какое бы количество хитов не оставили Linkin Park, эта песня всегда будет олицетворением творчества коллектива. Пронзительная, почти истерическая, энергичная и честная – это не просто лучшая песня группы, но и одна из лучших альтернативных композиций в мире.

