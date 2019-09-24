Смерть девочки из-за отравления в лагере: ужасные детали о следствии из уст матери и адвоката

Год назад под Киевом в детском лагере "Славутич" отравилась девочка Маргарита Лукашук. Впоследствии она впала в кому и умерла. О том, как происходит следствие и почему до сих пор в этой трагической истории нет наказанных – в прямом эфире 24 канала в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали мама Маргариты Юлия и адвокат семьи Оксана Соколовская.

Трагическая история Маргариты Лукашук

Маргарита Лукашук вместе с другими детьми из спортивной школы художественной гимнастики Дерюгиных приехала в этот лагерь для отдыха и тренировок. Но в один из дней, двенадцать детей почувствовали себя плохо. Как окажется впоследствии, они получили пищевое отравление. Но одна девочка, а именно восьмилетняя Маргарита, пострадала от отравления тяжелее. У нее началось сильное обезвоживание и головокружение.

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Оказывается, в лагере были совершенно ненадлежащие условия питания детей. Они жаловались на качество еды и на качество питьевой воды, которые просто невозможно было употреблять. Работники лагеря на условиях анонимности рассказали, что руководство для кормления детей покупало самые дешевые продукты, которые часто были на грани срока годности или вообще непригодны для употребления.

Но еще худшего качества оказалось медицинское обеспечение лагеря. В важнейшие первые сутки отравления, когда можно было применить чрезвычайные меры, медперсонал лагеря почти ничего не делал. Они даже не сообщили ни врачам, ни родителям о серьезности ситуации и о реальном состоянии здоровья Маргариты. Даже, когда уже прошли сутки и родители узнали об отравлении, медики лагеря не принимали никаких мер для спасения ребенка, который к тому времени уже не мог даже самостоятельно передвигаться. Они даже не вызвали местную районную скорую.

Когда же родители наконец приехали в лагерь и забрали ребенка, у нее были из-за обезвоживания настолько сужены сосуды, что в районной больнице ей даже не могли поставить внутривенный катетер. Это удалось врачам лишь с десятой попытки. После этого у ребенка начались сильные судороги, ее отвезли в реанимацию, где у нее остановилось дыхание и она впала в кому. Девочку перевезли в киевскую клинику "Охматдет", но там ей не стало лучше и через два месяца пребывания в коме, восьмилетняя Маргарита умерла.



8-летняя Маргарита Лукашук

Этот случай вызвал большой резонанс, следователи возбудили уголовное производство. Полицейское и прокурорское начальство публично пообещало найти и наказать виновных в смерти девочки. За год в этом деле до сих пор нет ни одного виновного, потому что никому до сих пор не объявлено никакого подозрения. Когда завершится расследование правоохранители также не могут сказать.

О результатах экспертизы

Мама погибшей девочки Юлия Лукашук в программе "После всего" рассказала, что она вместе с мужем обратились в суд, поскольку не согласны с результатами киевской экспертизы, и требуют сделать ее повторно в другом месте.

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"В этой экспертизе обвиняют нас. Якобы мы ребенка месяцами, как они написали, морили голодом, в результате чего произошел синдром восстановления питания. Если углубиться относительно этого синдрома, то он только характерен для тяжелобольных людей", – пояснила мама погибшей девочки.

Мой ребенок ни разу не был на диете, ни одного дня. Тренер всегда акцентировал внимание на ее весе. То есть как для гимнастики она имела большой вес. Мы могли ее лишь ограничить в сладком, потому что мой ребенок очень любил сладкое, и если бы ограничений не было, то ел бы его с утра до ночи,

– вспомнила Юлия Лукашук.

Женщина сказала: "Увидев заключение экспертизы у меня был шок".

Она считает, что экспертизу купили и объяснила: "К сожалению, у нас в государстве так происходит, что экспертов покупают. Не заплатили нам, заплатили им. Потому что такая фраза у нас звучала. Ее купили в прямом смысле этого слова".

Очень ждем экспертизы, что скажут относительно других детей. Потому что сейчас не могут проводить вторую экспертизу, потому что мы ждем заключения экспертизы относительно других детей, которые отравились,

– добавила мать.



Юлия Лукашук – мать умершей Маргариты

Адвокат семьи Оксана Соколовская отметила, что экспертиза длилась слишком долго.

"Она не может длиться столько времени при нормальном расследовании уголовных производств. Если есть политическая воля, то экспертиза длится максимум месяц. В этом случае речь идет о комиссионной экспертизе. Опять же, комиссионная экспертиза предусматривает наличие специалистов в той или иной отрасли. В этом случае речь идет только о медицинском персонале и она сделана, на мой взгляд, столь некорректно, они просто базируются с воздуха", – добавила Соколовская.



Адвокат Оксана Соколовская

Выходила ли администрация лагеря на семью

Журналист Гнап поинтересовался у матери умершей девочки, пытались ли администрация или владельцы лагеря выходить на семью и каким-то образом общаться или хотя бы извиниться.

"Ну, когда все произошло, через два-три дня мне звонил их адвокат. Я на тот момент не могла с ним общаться, потому что у меня мысли другие. И за две недели до смерти Марго мы встретились с адвокатом и директором лагеря. И они мне активно предлагали свою помощь... Я уже знала что Марго погибает, и то что мы сейчас делаем в больнице – это исключительно для того... Ну ухаживаем, просто уход за больным, тяжело больным. Ну то, что она погибает – я уже понимала", – рассказала мать Юлия Лукашук.

По ее словам, они предлагали везти ребенка за границу.

Они предлагали: давайте, везем за границу или еще куда. Я думаю, что это был просто театр для меня разыгран,

– сказала Юлия.

"Да нет, им все равно. Им полностью все равно. Я когда увидела директора, и когда спросила: "Почему так произошло? Почему моему ребенку на оказали первую помощь? Почему от меня скрывали элементарную информацию, что ей настолько было плохо, что у нее рвота была". У нее была много раз рвота. От меня это скрывали. Почему? Для чего? Я не могу понять", – подчеркнула мать умершей Маргариты.

Мать умершей девочки Маргариты выразила надежду, что новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка увидит программу "После всего".

Я жду от него действий, потому что он в Верховной Раде сказал, что те дела, которые не расследуются, заморожены или тормозяться, в ближайшие сроки по ним будут действия, будет возобновлено расследование,

– сказала Юлия Лукашук.

Также она отметила, что хочет наказания для предыдущего главы ГПУ Юрия Луценко.

Ну, и конечно я очень хочу, чтобы была справедливость в отношении предыдущего Генерального прокурора, который очень "хорошо" повлиял на мою ситуацию. И не только на мою. Я надеюсь, что в принципе должны над ним в первую очередь провести расследование,

– добавила мама девочки.

"Ему должны вынести наказание минимум, не знаю, пожизненное, потому что то, что за 5 лет он сделал для всего – это недопустимо. Ничего не раскрыто", – подытожила Юлия Лукашук.

Больше – смотрите в видео программы.