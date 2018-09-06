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Смерть Долорес О'Риордан: известна причина смерти солистки The Cranberries

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Долорес О'Риордан
Долорес О'Риордан / Фото из открытых источников

Стала известна причина смерти ирландской певицы и солистки знаменитой группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Как оказалось, артистка утонула в ванной в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Как известно, 15 января 2018 года правоохранители обнаружили тело певицы в номере лондонского отеля. Полиция назвала смерть артистки непонятной, но не подозрительной.

Однако ее знакомые рассказали, что женщина находилась в подавленном состоянии. Отметим, что родственники Долорес просили приватности в вопросах ее внезапной смерти.

Отмечается, что ее уровень алкоголя в 100 мл крови составлял 330 мг (к примеру, это больше чем в четыре раза допустимой нормы для вождения).

К слову, на следующий день после ее смерти, то есть 16 января, певица должна была записать новую версию популярного хита группы "Zombie".

Теги: Музыка LifeStyle Потери Долорес О'Риордан Полиция
Источник: 24 Канал
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