Смерть Долорес О'Риордан: известна причина смерти солистки The Cranberries

Стала известна причина смерти ирландской певицы и солистки знаменитой группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Как оказалось, артистка утонула в ванной в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Как известно, 15 января 2018 года правоохранители обнаружили тело певицы в номере лондонского отеля. Полиция назвала смерть артистки непонятной, но не подозрительной.



Однако ее знакомые рассказали, что женщина находилась в подавленном состоянии. Отметим, что родственники Долорес просили приватности в вопросах ее внезапной смерти.



Отмечается, что ее уровень алкоголя в 100 мл крови составлял 330 мг (к примеру, это больше чем в четыре раза допустимой нормы для вождения).

К слову, на следующий день после ее смерти, то есть 16 января, певица должна была записать новую версию популярного хита группы "Zombie".