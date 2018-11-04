Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели

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Смерть активистки Екатерины Гандзюк

4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июня в Херсоне облили серной кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева.

Смотрите видео о Екатерине Гандзюк:

Погром могил священником Московского патриархата в Харькове

В Харькове священник Московского патриархата на авто въехал в памятники на кладбище. Отец Михаил служит в местном храме. Мужчина не сразу вышел из машины, а когда же смог, то на содеянное лишь развел руками.

Видео о деталях и последствиях инцидента:

Массовая драка девушек в Ровно: детали конфликта и комментарии свидетелей

На Ровненщине люди возмущены ужасным инцидентом, почти 20 молодых девушек выясняли отношения кулаками. И все это на глазах прохожих. Уголовного производства по данному факту в полиции не открывали. Правоохранители говорят, оснований для этого никаких, а у сторон нет никаких претензий.

Смотрите видео о драке девушек в Ровно:

Чем отличилась Ангела Меркель относительно Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уходит из политики, ее полномочия завершатся в 2021 году, когда в стране состоятся следующие парламентские выборы. С уходом Ангелы Меркель завершится целая эпоха европейской политики. За почти 30 лет политической карьеры она достила много и даже смогла немного выучить украинский.

Смотрите видео о политической карьере Ангелы Меркель:

Пропаганда для самых маленьких: какие послания содержат русские мультики

Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога. Пропаганда страны-агрессора распространяется не только через тамошнее телевидение, она закладывается еще и в ленты для самых маленьких.

Смотрите видео о пропаганде Кремля: