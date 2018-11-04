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      Смерть Екатерины Гандзюк: в полиции назвали причину

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      Полиция отреагировала на смерть Екатерины Гандзюк
      Полиция отреагировала на смерть Екатерины Гандзюк / Коллаж 24 канал

      Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти активистка и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.

      Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции киевской полиции.

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      По его словам, сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало.

      "Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", – добавил он.

      Представитель Нацполиции Ярослав Тракало, со своей стороны, сообщил, что на место выехала следственно-оперативная группа, передает "Украинская правда".

      В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия. После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация", – отметил Тракало.

      Также в полиции заявили, что причиной смерти Гандзюк стал тромб, пишет УНН.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и дальнейшася смерть активистки: все, что нужно знать 

      как разворачиваются события вокруг смерти екатерины гандзюк:

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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