Смерть Екатерины Гандзюк: в полиции назвали причину

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти активистка и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции киевской полиции.

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По его словам, сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало.

"Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", – добавил он.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало, со своей стороны, сообщил, что на место выехала следственно-оперативная группа, передает "Украинская правда".

В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия. После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация", – отметил Тракало.

Также в полиции заявили, что причиной смерти Гандзюк стал тромб, пишет УНН.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.



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