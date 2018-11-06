Смерть Гандзюк обострила внимание к проблеме давления на активистов в Украине, – The Guardian

Смерть украинской активистки Екатерины Гандзюк вызвала протесты в Киеве и её родном Херсоне, а представители ЕС выразили обеспокоенность ростом насилия в отношении представителей гражданского общества в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

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Расследование взяточничества и коррупции среди правоохранителей, которыми Екатерина Гандзюк занималась в Херсоне, раздражало местных официальных лиц. 31 июля неизвестный облил ее литром серной кислоты. Активистка получила ожоги более 30% тела. Из больницы она продолжала осуждать коррупцию и призвала провести детальное расследование в отношении напавших на неё. Ей сделали 11 операций, но 4 ноября она скончалась от полученных травм, напоминает издание.

Арестовано шесть подозреваемых, в частности, бывший работник полиции, который, как считается, руководил нападением. Но, похоже, никто из арестованных не является заказчиком нападения. 5 ноября, активного расследования от украинской власти потребовали члены Еврокомиссии, отмечает британская газета.

Между тем, в день, когда было совершено нападение на Гандзюк, в Украине был убит еще один активист – Виталий Олешко, ветеран АТО, который тоже боролся с коррупционерами в своем родном Бердянске. Его выстрелили в спину из охотничьего ружья.

Похожие атаки заостряют внимание на давлении, которому подвергаются общественные организации в Украине, где коррумпированных политиков и упорных бизнесменов подозревают в применении бандитских методов для предотвращения нежелательного внимания к совершенным преступлениям,

– заключает автор статьи.

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Что известно о смерти активистки Екатерины Ганзюк: смотрите видео