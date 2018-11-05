Смерть Гандзюк: в полиции говорят, что они могут раскрыть дело, но следствием занимается СБУ

В Национальной полиции убеждают, что у них есть достаточно материалов для полного раскрытия убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

В частности, таким заявлением отличился заместитель главы ведомтсва Константин Бушуев, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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"Убежден, учитывая те материалы, которые сегодня предоставила Нацполиция в производстве следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями довести вину, в частности заказчиков", – отметил он.

Добавим, 5 ноября стало известно, что делом относительно умышленного убийства Екатерины Гандзюк будет заниматься Главное следственное управление СБУ. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 16:00 5 ноября, "уголовное производство в орган досудебного расследования не поступило".

"Кроме этого сообщаем, что дело не имеет никаких ограничений, предусмотренных Законом Украины "О государственной тайне", кроме ограничений, предусмотренных статьей 222 УПК Украины, регламентирующей порядок, границы и способ разглашения данных досудебного производства", – добавили в СБУ.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

Кто такая Екатерина Гандзюк?Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского главы, национальный волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени в Екатерины Гандзюк были длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона было втянуто правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Что известно о нападении и дальнейшей смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео