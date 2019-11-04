Акции памяти Кати Гандзюк начались по всей Украине: фото, видео

В городах Украины вечером 4 ноября начались акции "Год без Кати", посвященные памяти погибшей год назад активистки Екатерины Гандзюк. Люди требуют не затягивать следствие и наказать виновных в нападении на херсонскую активистку.

Самый масштабный пикет проходит в Киеве возле Офиса Президента. В общем акции проходят в 40 городах Украины и мира.

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Акция "Год без Кати" в Киеве

В Киеве на акции к годовщине убийства Кати Гандзюк вышли несколько тысяч активистов. Они держат в руках плакаты с требованиями наказать настоящих убийц чиновницы.

Акция к годовщине смерти Екатерины Гандзюк в Киеве / фото 24 канал, Андрей Костюк





Главу МВД Авакова требуют уйти в отставку из-за дела Гандзюк / фото 24 канал, Мария Писаренко

На акции памяти также присутствуют родители погибшей Кати Гандзюк.

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К слову, активисты призвали президента Владимира Зеленского также прийти на акцию и поставить свечу в память о Екатерине Гандзюк. Придет ли глава государства – пока неизвестно.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 30% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

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Кого наказали за нападение на Катю?

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу и находится в розыске.

Кто заказчик?

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк: