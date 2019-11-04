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      Акции памяти Кати Гандзюк начались по всей Украине: фото, видео

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      Акции памяти Кати Гандзюк по всей Украине 4 ноября 2019
      В Украине начались акции к годовщине гибели Кати Гандзюк / Фото из Facebook

      В городах Украины вечером 4 ноября начались акции "Год без Кати", посвященные памяти погибшей год назад активистки Екатерины Гандзюк. Люди требуют не затягивать следствие и наказать виновных в нападении на херсонскую активистку.

      Самый масштабный пикет проходит в Киеве возле Офиса Президента. В общем акции проходят в 40 городах Украины и мира.

      Важно: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день

      Акция "Год без Кати" в Киеве

      В Киеве на акции к годовщине убийства Кати Гандзюк вышли несколько тысяч активистов. Они держат в руках плакаты с требованиями наказать настоящих убийц чиновницы.

      Акция к годовщине смерти Екатерины Гандзюк в Киеве / фото 24 канал, Андрей Костюк



      Главу МВД Авакова требуют уйти в отставку из-за дела Гандзюк / фото 24 канал, Мария Писаренко

      На акции памяти также присутствуют родители погибшей Кати Гандзюк.

      Комментарий мамы Екатерины Гандзюк – Надежды: видео

       

      К слову, активисты призвали президента Владимира Зеленского также прийти на акцию и поставить свечу в память о Екатерине Гандзюк. Придет ли глава государства – пока неизвестно.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 30% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

      Интересно: Год без Кати: как проходит акция к годовщине гибели Гандзюк – онлайн-трансляция

      Кого наказали за нападение на Катю?

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу и находится в розыске.

      Кто заказчик?

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Новости политики Офіс Президента Протесты Пикет Новости Киева
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