Смерть мужчины во время драки спровоцировала массовые беспорядки в Германии: фото и видео

В немецком городе Хемниц, что на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией.

Как информируют немецкие СМИ, причиной стихийных беспорядков стала смерть 35-летнего мужчины, который скончался в результате ножевых ранений после уличной ссоры.

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Мужчина скончался в ночь на воскресенье в результате конфликта, в котором было замечено до 10 человек. По данным правоохранителей, участники стычки имели "разные национальности".

После этого инцидента на улицы города вышли несколько сотен человек. Среди них – немало футбольных фанатов.

На страницах местных сообществ в соцсетях призывали собраться у памятника Карлу Марксу в центре города и выступить против "преступлений, совершенных иностранцами".

Правда, вскоре после событий эти страницы были удалены из сети.

По данным местных СМИ, во время беспорядков в Хемнице из толпы бросали в полицейских бутылки, а некоторые из радикалов даже устроили стычки с правоохранителями.

Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео столкновений.

#Chemnitz - Pics from 26.08.2018 after the murder



What are you talking about? These are not "Ultras", these are ordinary citizens protesting against another murder in their city. pic.twitter.com/SLmzcyHTGf — B. Frieling-Bailey (@frielingbailey) 26 серпня 2018 р.

#Chemnitz. Deutsche wurden mit Messer attackiert. Von Professoren und #Fachkräfte. Einer starb. Die Menschen haben wollen es nicht mehr einfach so hinnehmen pic.twitter.com/PfJzI70VyJ — Kater Nikitka (@nikitkabanditka) 27 серпня 2018 р.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) 26 серпня 2018 р.

До слова, під час антиурядових протестів у Румунії в сутичках з поліції постраждало майже півтисячі осіб.