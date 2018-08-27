Смерть мужчины во время драки спровоцировала массовые беспорядки в Германии: фото и видео
В немецком городе Хемниц, что на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией.
Как информируют немецкие СМИ, причиной стихийных беспорядков стала смерть 35-летнего мужчины, который скончался в результате ножевых ранений после уличной ссоры.
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Мужчина скончался в ночь на воскресенье в результате конфликта, в котором было замечено до 10 человек. По данным правоохранителей, участники стычки имели "разные национальности".
После этого инцидента на улицы города вышли несколько сотен человек. Среди них – немало футбольных фанатов.
На страницах местных сообществ в соцсетях призывали собраться у памятника Карлу Марксу в центре города и выступить против "преступлений, совершенных иностранцами".
Правда, вскоре после событий эти страницы были удалены из сети.
По данным местных СМИ, во время беспорядков в Хемнице из толпы бросали в полицейских бутылки, а некоторые из радикалов даже устроили стычки с правоохранителями.
Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео столкновений.
До слова, під час антиурядових протестів у Румунії в сутичках з поліції постраждало майже півтисячі осіб.