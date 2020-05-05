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      Смерть от непогоды: в Винницкой области мужчину смыло с дороги потоком воды и ила

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      Непогода на Виннитчине: мужчину смыло с дороги потоком воды и ила
      В Винницкой области из-за непогоды погиб мужчина / dsns.gov.ua

      Сильная гроза накрыла Винницкую область 4 мая. Во время ливня в селе Круподеринцы погиб мужчина-велосипедист – его смыло с дороги большим потоком воды и ила.

      Из-за непогоды в Круподеринцах заилило около 150 метров дороги, а въезд в деревню временно осуществляется с другой дороги, пишет ГСЧС. Именно из-за сильного заиления и погиб 49-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде.

      Вам будет интересно: Сильный дождь в Киеве: машины плавают по затопленным улицам – фото, видео

      Во время ливня, большим потоком воды и ила смыло с дороги местного жителя, который двигался на велосипеде по дороге. Бойцы ГСЧС достали погибшего мужчину с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции,
      – рассказали спасатели.

      В целом на Винниччине стихия нанесла немалый ущерб 3 районам: Гайсинскому, Бершадскому и Погребищенскому. В частности, сильный ливень затопил несколько домов и дворов, из-за чего спасателям приходилось откачивать оттуда воду.

      Украину накрыла непогода: кто пострадал больше всего

      • 2 мая в Киеве прошла гроза и сильный дождь с градом. Часть улиц подтопило, однако машины могли ездить по дорогам.
      • Уже 3 мая непогода только усилилась. Из-за сильного ливня с градом на въезде в столицу образовались заторы, так как видимость была минимальной. Кроме того, мощный град выпал на Житомирщине и Винничине, где нанес немалый ущерб на полях и земельных участках.
      • Сильнейшая непогода накрыла Киев 4 мая. Там в обед начался сумасшедший ливень, в результате которого часть улиц затопило, а машины просто плавали по дорогам. Кроме этого, на станции "Героев Днепра" затопило торгово-развлекательный центр "Оазис".

      що не можна робити під час грози поради
      Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Винница Непогода в Украине
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