Смерть рабочего из-за обвала крыши на заводе в Кривом Роге: в "АрселорМиттал" назвали причину
Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" отреагировала на трагический случай, который произошел в одном из ее цехов, когда в результате обрушения крыши погиб рабочий.
Ранее сайт "24" сообщал, что в Кривом Роге в здании конвертерного цеха комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" под натиском снега обвалилась крыша. Впоследствии спасатели под завалами обнаружили тело 25-летнего рабочего.
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Как отметили в металлургической компании, причина инцидента – снегопады и соответственно накопление снега на крышах зданий, передает "Общественное радио".
В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел смертельный несчастный случай с работником подрядной организации в результате обрушения железобетонного перекрытия кровли в конвертерном цехе. В течение последней недели в Днепропетровской области наблюдались сильные, продолжительные снегопады и бураны. Это стало причиной накопления снега на крышах зданий. В связи с циклическими повышениями и понижениями температуры воздуха накопленный снег начал таять, после чего снова замерз до состояния льда, создав при этом значительную нагрузку на крыши зданий. Ситуация осложнилась 3 марта 2018, когда проливной дождь шел в течение всего дня. В связи с погодными условиями крыша конвертерного цеха металлургического производства обвалилась, не выдержал избыточной нагрузки,
– отметили в пресс-службе компании.
Как заверили представители "АрселорМиттал Кривой Рог", после обвала были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить выполнения работ персоналом в опасной зоне внутри здания.
"Сейчас проводится расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства этого инцидента", – добавляют они.