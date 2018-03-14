Смерть Стивена Хокинга: Кембриджский университет посвятил видео известном ученому

Память умершего выдающегося физика Стивена Хокинга почтили друзья и коллеги из Кембриджского университета. Так, на Facebook-странице вуза опубликовано видео, созданное в память об ученом.

Ранее стало известно, что в Великобритании на 77 году жизни скончался выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг, который большую часть жизни страдал неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.

В заявлении университета отмечается, что Хокинг считался одним из самых блестящих умов своего времени. Ученый был известен во всем мире за его вклад в науку, книги, появления на телевидении, лекции и биографические фильмы.

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Хокинг заложил новую почву для понимания базовых законов существования вселенной, отмечается в заявлении университета. В частности, ученый установил, что черные дыры имеют температуру и излучают радиацию, известную сегодня как "излучение Хокинга".

В то же время Хокинг пытался объяснять сложные научные идеи широкой аудитории с помощью популярных книг, самой известной из которых является "Краткая история времени".