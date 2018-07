Годовщина смерти вокалиста Linkin Park: цитаты и биография Честера Беннингтона

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон повесился в собственном доме ровно год назад – его тело нашли 20 июля 2017 года. Почему Честер Беннингтон решился на самоубийство и что хотел сказать последней песней – знать только ему.

Смерть вокалиста легендарной группы Linkin Park Честера Беннингтона шокировала миллионы поклонников по всему миру. Музыкант долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он рассказывал, что задумывался о самоубийстве, потому что в детстве над ним поиздевался взрослый мужчина. Также известно, что музыкант долгое время находился в депрессии.

В этот же день – 20 июля 2017 года – на официальном канале YouTube группы презентовали клип "Talking To Myself", в котором еще успел сняться покойный Честер Беннингтон. Только за один день клип "Talking To Myself" просмотрели более шести миллионов раз, сейчас его просмотрели уже более 100 миллионов раз.

О чем хотел сказать Честер Беннингтон перед тем, как решился на такой шаг, не знает никто.

Смотрите видео Linkin Park – Talking To Myself (Official Video):

Факты из жизни Честера Беннингтона

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года и вырос в городе Финикс, штат Аризона. Самого себя в детские и школьные годы он описывал не иначе как "чoкнутого хулигана".

Первым музыкальным инструментом Беннингтона было пианино. Петь он уже начал юности. На творчество Честера повлияли такие группы как Loverboy, Foreigner и Rush.

Честер Беннингтон

Чтобы не платить за обучение, Честер тайком посещал пары в Arizona State University, но диплом так и не получил.

Свою первую жену Саманту Честер встретил в те времена, когда работал в Burger King. Тoгда он был настолько беден, что не мог купить кольцо, поэтому молодожены просто вытатуировали их на безымянных пальцах. Они расстались после восьми лет брака. Сын – Дрейвн Себастьян Беннингтон остался с матерью.

Честер Беннингтон с первой женой

В молодости из-за своей бедности Честер мог позволить себе только один единственный вид транспорта – скейтборд. Разбогатев, он купил дорогой автомобиль, но вскоре продал его на аукционе eBay и подарил полученные деньги приюту для животных Take Me Home.

Первым крупным проектом Беннингтона была группа Grey Daze, вокалистом которой он был с 1993 по 1997 год. За это время они даже успели записать пару альбомов, однако из-за разногласий в группе Честер был вынужден покинуть коллектив.

В 1999 году группа Xero, которая искала нового вокалиста, прислала Честеру демо-версию их песни и попросила спеть ее. Честер записал новое демо и проиграл его Xero по телефону, после чего был срочно приглашен в Лос-Анджелес.

Честер Беннингтон и Майк Шинода

Идеей нового названия Xero тоже обязаны Беннингтону. Сначала он предлагал Lincoln Park, потому что его дом находился недалеко от Парка Линкольна. Однако из-за того, что интернет-домен www.linkolnpark.com был уже занят, группа сменила название на Linkin Park.

В марте 2004 года Честер перенес тяжелую операцию на глазах. До операции он носил очки, без которых на концертах не видел даже первый ряд.

31 декабря 2005 года Честер Беннингтон женился второй раз – его избранницей стала Талинда Бентли. Они усыновили двоих детей: одиннадцатилетнего Джейми и десятилетнего Исайю. 11 ноября 2011 года Талинда родила двух девочек, которых назвали Лили и Лила.

Честер Беннингтон и Талинда Бентли

Честер также знаменитый фанат татуировок и совладелец сети тату-салонов Club Tattoo.

Цитаты Честера Беннингтона

"Тем, кто утверждает, что в один прекрасный день осуществит, наконец, свою мечту, следует помнить, что "один прекрасный день" – это сегодня. Вряд ли когда-то будет прекрасней".

Стоит хоть раз задуматься над тем, что о тебе думают другие, и все – перестаешь быть самим собой.



Честер Беннингтон (Архивное фото: концерт в Китае, 2015 год)

"Не стоит бояться тех людей, которые могут причинить тебе боль. Ведь если вы боитесь жизни, вы просто не сможете жить".

Если ты не такой как все – это не страшно! Знаешь почему? Это делает тебя крутым!

"Вы можете закрыть глаза на вещи, которые вы не хотите видеть, но вы не можете закрыть свое сердце на вещи, которые вы не хотите чувствовать".

Честер Беннингтон (Архивное фото: концерт в Лондоне, 2017 год)

Любовь – это чувство, которое вдохновляет нас на то, чтобы становиться лучше. Это вещь, которая сохраняет нашу связь с другими. Это вещь, которая дает нам сочувствие. Это вещь, которая дает нам энергию на грандиозные свершения, а еще это вещь, на которую ты всегда можешь положиться, когда положиться больше не на что.

"Если я и научился чему-то за свою жизнь, то это потому, что деньги и вся эта чушь – абсолютно бессмысленные вещи. Нет, конечно, это очень важно, потому что это часть мира, в котором мы живем. Но все, что можно получить за миллион долларов, никогда не приблизится по значимости к воздействию, которое может оказать человеческая жизнь на окружающих людей".



Честер Беннингтон (Архивное фото: концерт в Берлине, 2017 год)