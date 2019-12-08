Смерть второго сына за год: печальная история Трофимчуков, пострадавших из-за пожара в Одессе

Одним из погибших в результате пожара в экономическом колледже в Одессе стал 16-летний Кирилл Трофимчук. Семья парня не оставляла надежды до последнего. Большего того, в прошлом году они потеряли еще одного 16-летнего ребенка.

Как Украина узнала о Кирилле Трофимчуке

Сестра парня Кристина была одной из тех, кто давал комментарии после трагедии. На месте инцидента она вместе с мамой находилась чуть ли не с самого начала. В одном из интервью она вспомнила о своем брате и показала его фото.

Важно! Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще 2 тела – число жертв возросло до 10



Родня разыскивала Кирилла Трофимчука 4 дня

Он – прекрасный. Он – настолько светлый человек для меня. Я не могу сейчас подбирать слова... Он есть, он – живой,

– вспоминала во время поисков сестра Кирилла.

Комментарий Кристины Трофимчук о ее брате Кирилле: видео

Что известно о гибели Кирилла Трофимчука

В момент возгорания Кирилл находился на пятом этаже в кабинете информатики – у него должна была быть лекция по высшей математике. Одними из последних его слов по телефону маме были: "Мамочка, мы горим. Мы – отрезаны... Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь...".

В то утро мы созванивались несколько раз. Впервые Кирилл позвонил в 9:43, когда еще ехал в колледж. Сказал, что его тошнит, и хотел выйти из маршрутки. Но потом написал, что все-таки доедет. В 10:01 еще раз позвонил и сказал: "Я – возле колледжа. У меня кружится голова. Может, я не выйду?". Как чувствовал... Но я сказала, чтобы шел,

– вспоминает в комментарии "Фактам" Елена Трофимчук, мать Кирилла.

По ее словам, в 10:23 телефон парня уже был вне зоны доступа. И именно в это время отключились телефоны у других детей, находившихся в момент пожара вместе с Кириллом.

"Последний, кто видел моего сына, – его однокурсник Игорь. Игоря вытащили из окна, когда он уже был без сознания. Он буквально висел на том окне. Он рассказал: "Мы с Кириллом вместе бежали... Потом я обернулся, а его нет. Кричал ему: "Кирилл! Кирилл!" Но его нигде не было. Я сказал пожарным, что там остался мальчик...", – добавляет женщина.

Обратите внимание! Не видел такого за 21 год работы, – спасатель рассказал, как выжил в пожаре в Одессе



Кирилл Трофимчук в момент пожара находился на 5 этаже

Вместе с Кириллом погибла также его 43-летняя преподавательница. Правда, женщина дойти на занятия не успела. С детьми же в момент возгорания находилась помощница преподавательницы. Одногруппники Кирилла рассказывают, когда начался пожар, они, находясь в кабинете, не знали, что что-то горит. Поняли, только когда появился дым. И было слишком поздно: на третьем этаже все горело, и те, кто был выше, уже не могли выйти. Им оставалось только прыгать из окон.

"Наши дети не успели эвакуироваться из-за того, что не сработала сигнализация. Они даже не догадывались, что на третьем этаже возник пожар. А когда дети поняли, что здание горит, они уже не могли оттуда выбраться. Почему в колледже не было системы пожарной сигнализации? Говорят, какие-то датчики там стояли, но они давно уже были неисправными", – отметила Елена Трофимчук.

Советуем ознакомиться! Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

Второй погибший сын за 1,5 года

К сожалению, гибель Кирилла – не первое горе, постигшее семью Трофимчуков. Его мать в мае в своем фейсбуке писала, что в прошлом году похоронила еще одного своего сына – Илью. Обоим на момент смерти было по 16 лет.



1 мая 2018 года от страшной болезни умер брат Кирилла – также 16-летний Илья

В 2015 году Ильи поставили диагноз саркома Юинга позвоночника. За жизнь подростка боролись 3 года и всей Одессой собирали деньги на дорогостоящее лечение. Даже появилось соответствующее сообщество в фейсбуке. Известно, что Илья был баскетболистом.



Деньги на лечение Ильи Трофимчука собирала вся Одесса

К теме! Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото

Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в ​​Одессе