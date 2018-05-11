Смерть "второй половинки" увеличивает риск развития тяжелых болезней, – ученые

Смерть мужа или жены серьезно отражается на работе сердечно-сосудистой системы того, кто овдовел.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что вариабельность сердечного ритма (цикл сокращения сердечной мышцы изменчивый) оказалась на 47% ниже у тех, кто пережил семейную драму, пишет Psychoneuroendocrinology.

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Вдовцы, в среднем, имели в крови на 7% выше показатель цитокина TNF-альфа (один из факторов некроза опухоли – противовоспалительных белков, которые запускают механизм гибели клеток) и на 5% – интерлейкина 6, который выполняет важную функцию при травматических поражениях тканей, ожогах и других повреждениях, которые приводят к воспалению.

Увеличенное количество интерлейкина 6 в организме может вызвать проблемы со здоровьем из-за аутоиммунной реакции организма. Кроме того, вдовцы на 20% больше рисковали получить депрессию.