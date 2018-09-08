Смерть зафиксировали от опасного заболевания в Запорожье

В течение прошлой недели, с 31 августа по 7 сентября, в Запорожье один из местных жителей заболел лептоспирозом. К сожалению, это закончилось для него смертельно.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

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Как подчеркнули специалисты, этот случай был единственным за последнее время.

Добавим, что смерть от лептоспироза возникает из-за осложнения, сопровождающегося поражением капилляров, внутренних органов и мышц, а также интоксикацией и лихорадкой. Эту инфекцию чаще всего переносят грызуны и другие животные, зато от человека к человеку она не передается.

К слову, сейчас из-за мощных ливней и существенного подъема уровня воды крысиная лихорадка или лептоспироз распространяется по Индии. В зоне риска проживает более 5 миллионов граждан.