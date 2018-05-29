Смерть журналиста Бабченко: полиция подтвердила факт преступления

Правоохранители подтвердили гибель российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

О том, что в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко подтвердили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, потерпевший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов,

– говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что происшествие произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.