23:33
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 11°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Смерть журналиста Бабченко: полиция подтвердила факт преступления

647 Читати новину українською
В полиции подтвердили гибель российского журналиста Бабченко
В полиции подтвердили гибель российского журналиста Бабченко / d.digests.nhub.news

Правоохранители подтвердили гибель российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

О том, что в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко подтвердили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Читайте также: "Сегодня – мой второй день рождения", – последнее сообщение журналиста Бабченко в сети

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, потерпевший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов,
– говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что происшествие произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер  в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.

Теги: Новости Киева Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук