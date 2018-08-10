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Смерть Zombie Boy: в Лондоне установят особый памятник модели

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Смерть Zombie Boy: в Лондоне установят памятник
Смерть Zombie Boy: в Лондоне установят памятник / Фото из открытых источников

Неожиданная смерть модели и актера Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy, настолько поразила британцев, что они решили установить особый памятник звезде.

Хоть Zombie Boy был канадцем, его творчество вдохновило скульптора Марка Куинна на создание особой модели статуи. Британец планирует ее установить в одной из галерей Лондона.

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Больше всего мне нравится в Рике то, что его тело находится на пересечении популярной уличной культуры, глубокого философского смысла и медицины,
– объяснил свое решение Марк Куинн.

Согласно анонсу художника, высота бронзовой статуи будет достигать 3,5 метра. Первоначальную версию скульптуры Марк Куинн представил еще в 2010 году. Теперь же автор статуи ускорит свою работу и уже в 2019 году торжественно покажет ее миру. Известно, что скульптуру установят в новой медицинской галерее музея Лондона.

 

Напомним, что 3 августа СМИ взорвались новостью: 32-летний Рик Дженест совершил самоубийство. Модель был более известен как Zombie Boy из-за его многочисленных татуировок на теле в виде скелета человека. Тело звезды нашли в Монреале, во дворе его дома, поэтому полиция сразу же предположила, что это было самоубийство. Однако родственники и друзья убеждены, что смерть Рика Дженеста была трагической случайностью. По словам его менеджера, Zombie Boy выпал из окна третьего этажа, поскольку в доме установлены очень неудобные перила на балконе.

Теги: LifeStyle Мода Потери Великобритания
Источник: 24 Канал
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