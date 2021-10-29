Версию событий вечера 26 октября рассказала мать девушки Наталья. Она сообщила, что за рулем автомобиля сидел подозреваемый 16-летний парень.

Актуально Гнали под 200 и едва не сбили человека: в сеть попало видео с Infiniti перед ДТП

За рулем все-таки был 16-летний парень

На заднем сиденье были еще двое друзей – Михаил и Валерий.

Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела спереди на пассажирском сиденье рядом с ним,

– сказала Наталья Дусик.

Подозреваемый – не парень Елизаветы, – мать девушки

Женщина уверяет, что ее дочь в машине оказалась случайно, да и подозреваемый Николай является лишь знакомым, а не бойфрендом, как ранее информировали СМИ.

Он никакой ей не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти,

– пожаловалась Наталья.

Женщина подчеркнула, что ни Николай, ни его родственники на связь не выходили и никакой помощи не предлагали. Сейчас Елизавету перевели в областную больницу, за ней наблюдает травматолог. Мать обратилась за материальной помощью к местной власти, ведь уже потратила на лечение около 8 тысяч гривен.

Читайте также Виновник смертельного ДТП в Харькове до сих пор не выплатил компенсации за стрельбу 2 года назад

Обратите внимание! Дочь погибшего в аварии Игоря Носова сообщила, что семья подозреваемого не просила у нее прощения, также не предлагали никакой помощи.

Коротко об аварии с Infiniti в Харькове: