Версию событий вечера 26 октября рассказала мать девушки Наталья. Она сообщила, что за рулем автомобиля сидел подозреваемый 16-летний парень.
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За рулем все-таки был 16-летний парень
На заднем сиденье были еще двое друзей – Михаил и Валерий.
Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела спереди на пассажирском сиденье рядом с ним,
– сказала Наталья Дусик.
Подозреваемый – не парень Елизаветы, – мать девушки
Женщина уверяет, что ее дочь в машине оказалась случайно, да и подозреваемый Николай является лишь знакомым, а не бойфрендом, как ранее информировали СМИ.
Он никакой ей не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти,
– пожаловалась Наталья.
Женщина подчеркнула, что ни Николай, ни его родственники на связь не выходили и никакой помощи не предлагали. Сейчас Елизавету перевели в областную больницу, за ней наблюдает травматолог. Мать обратилась за материальной помощью к местной власти, ведь уже потратила на лечение около 8 тысяч гривен.
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Коротко об аварии с Infiniti в Харькове:
- 26 октября в Харькове Infiniti пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet.
- Водитель легковушки погиб на месте.
- Пассажиров элитной машины госпитализировали.
- О подозрении объявили 16-летнему подростку, который ранее имел проблемы с законом.
- 28 октября подростку избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.