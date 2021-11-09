Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Игорь Черняк.

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Николай снова отказался сдавать кровь

Сегодня Николай снова отказался от сдачи крови. Теперь уже после решения суда, которое к этому обязывало. Сразу следует объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови,

– объяснил Черняк.

Защитник стороны потерпевших говорит, что такие действия подростка свидетельствуют о том, что он отказывается сотрудничать со следствием и не раскаивается.

Черняк отметил, что семья погибшего считает, что если подозреваемый отказывается сдавать кровь, то на это есть причины. Также это расценивают как умышленное невыполнение решения суда.

Процедура принудительного отбора крови не предусмотрена

Как сообщает "Суспільне", информацию об отказе подозреваемого подтвердил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Подозреваемый отказывается добровольно сдавать кровь, а законодательством Украины не предусмотрена процедура принудительного отбора крови. Также европейская конвенция говорит о недопустимости принудительного отбора крови у подозреваемого,

– объяснил спикер.

Между тем адвокат Николая Инна Данилова считает, что смысла брать кровь на анализ нет. Якобы времени прошло много и парень уже 2 недели в СИЗО.

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Что известно о резонансном ДТП в Харькове:

Infiniti, за рулем которой был подросток, 26 октября пролетела на красный свет и просто снесла Chevrolet.

Водитель легковушки погиб на месте. Пассажиры элитного автомобиля попали в больницу.

Подозреваемый был задержан. Сначала он говорил, что не помнит, был ли за рулем, а потом жаловался на технические неполадки.

Суд избрал меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Еще раньше у подростка были проблемы с законом, в частности, привлекался за применение пневматического оружия против женщины и ее сына.

Текст публикации Игоря Черняка:

Сегодня Николай снова отказался от сдачи крови.

Уже после решения суда, которое его к этому обязывало.

Сразу следует объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови.

У наших властей руки так и не дошли.

А важные дяди и тети в высоких кабинетах и ​​мощных должностях заняты серьезными вопросами, и их это особо не беспокоит.

На практике это означает, что "силовой вариант" грозит уголовным делом для тех, кто будет "отбирать" кровь.

Да-да, для следователей, но никак не для Николая в нашем случае.

Вот в таком прекрасном государстве мы живем.

Жаль только, что даже в таком резонансном деле дальше глубокой обеспокоенности со стороны всех, кто наделен властью и полномочиями, ничего в отношении системного решения проблемы даже "не зашевелилось".

Идём дальше. Сегодняшний отказ от сдачи крови полностью продолжает всю предыдущую историю. Отказ от сотрудничества со следствием. Полный отказ от признания вины и всякого раскаяния. Этим Николай кардинально отличается от многих других фигурантов подобных резонансных ДТП.

Позиция семьи погибшего очень проста и однозначна: если человек повторно уклоняется от сдачи крови, значит, он знает, что на то есть причины.

Также это может быть расценено как умышленное невыполнение решения суда.

Должно быть расценено.

Со всеми вытекающими последствиями, а именно: + еще одна статья для Николая.

Будем добиваться реакции наших правоохранителей. Здесь разговоров о личном контроле мало.

Нужны реальные действия!

UPD: сегодня Дзержинский районный суд привлек Николая к админответственности за совершенные еще в сентябре правонарушения. В этом моменте – никакой "зрады" нет!