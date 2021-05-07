В Днепре вечером 6 мая внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб на месте. Тело из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям.

Погиб водитель Mitsubishi Pajero Sport, который въехал в грузовик DAF. В Службу спасения "101" в 22:08 обратились правоохранители, которые уже работали на месте происшествия. К теме На Львовщине лоб в лоб столкнулись пьяные водители: несовершеннолетняя попала в реанимацию – фото

Внедорожник, который въехал в грузовик / Фото ГСЧС Подробнее о трагедии Как установили следователи, столкновение произошло из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.

Ему было примерно 36 лет (родился в 1975 году).

Мужчина погиб от полученных травм почти сразу.

Чтобы достать его тело, спасатели разрезали корпус автомобиля гидравлическим инструментом.

Больше никто не пострадал.

​Место аварии грузовика и внедорожника в Днепре / Фото ГСЧС Обратите внимание! В селе Корытное, что на Буковине, водитель автомобиля Audi не справился с управлением, въехал в ограждение и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП. Это случилось 4 мая.