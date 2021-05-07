Не справился с управлением и въехал в грузовик: смертельное ДТП с внедорожником в Днепре – фото
В Днепре вечером 6 мая внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб на месте. Тело из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям.
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
Погиб водитель Mitsubishi Pajero Sport, который въехал в грузовик DAF. В Службу спасения "101" в 22:08 обратились правоохранители, которые уже работали на месте происшествия.
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Внедорожник, который въехал в грузовик / Фото ГСЧС
Подробнее о трагедии
- Как установили следователи, столкновение произошло из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.
- Ему было примерно 36 лет (родился в 1975 году).
- Мужчина погиб от полученных травм почти сразу.
- Чтобы достать его тело, спасатели разрезали корпус автомобиля гидравлическим инструментом.
- Больше никто не пострадал.
Место аварии грузовика и внедорожника в Днепре / Фото ГСЧС
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