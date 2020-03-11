Смертельная авария на трассе Одесса – Рени: столкнулись микроавтобус и легковушка – фото

На трассе Одесса – Рени вблизи села Подгорное случилась смертельная авария. На участке дороги столкнулись микроавтобус Mercedes и легковушка Daewoo Lanos. В результате аварии погиб один человек, еще трое – травмированы.

Столкновение произошло около 14 часов 11 марта. Пострадавших уже отправили в больницу. На месте погибла пассажирка микроавтобуса. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Известно, что погибшая – жительница Саратского района Одесской области. В больницу отправили обоих водителей и пассажирку легковушки. У них травмы различной степени тяжести.

Авария произошла вблизи села Подгорного на Одесщине: карта

Обстоятельства аварии в полиции пока устанавливают. Как видно из фото – столкновение было мощным, от него микроавтобус перевернуло на крышу, вещи повылетали на дорогу. Легковушка от удара оказалась на обочине.



От удара автомобиль отбросило на обочину

Он получил гораздо меньше повреждений, чем микроавтобус.