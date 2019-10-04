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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

      Смертельная авария самолета Ан12 под Львовом: фото, видео

      327 Читати новину українською
      Авария самолета под Львовом 4 октября 2019 – фото, видео
      Под Львовом упал самолет, погибли 5 человек / varta1.com.ua

      Возле Львова утром 4 октября совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан12. По предварительной информации, в ходе инцидента погибли пять человек, еще 2 получили ранения.

      Самолет Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Однако, перед посадкой он исчез с радаров и аварийно сел около 7 утра в поселке Жировка.

      Важно: Под Львовом упал грузовой военный самолет: есть погибшие – детали и фото

      По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия – во время аварии погибли 5 человек. Всего на борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир.

      Авария грузового самолета под Львовом / фото с фейсбука и "Варты"

      Информацию о погибших подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый. Он находится на месте трагедии.

      Двоих пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. 5 погибших. Страшное утро,
      – написал Садовый.

      Вероятнее всего, самолет аварийно сел в поле, потому что закончилось топливо.

      На месте продолжают работать спасатели и спецтехника. Правоохранители начали расследование и выясняют детали и причины аварии.


      Смертельная авария самолета под Львовом / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      Под Львовом аварийно сел грузовой самолет: видео 24 канала, Ростислав Лабенский

       

       

      blog_ava
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Аварии и ДТП Новости Львова Авария самолета под Львовом
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