Смертельная авария самолета Ан12 под Львовом: фото, видео
Возле Львова утром 4 октября совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан12. По предварительной информации, в ходе инцидента погибли пять человек, еще 2 получили ранения.
Самолет Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Однако, перед посадкой он исчез с радаров и аварийно сел около 7 утра в поселке Жировка.
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По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия – во время аварии погибли 5 человек. Всего на борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир.
Авария грузового самолета под Львовом / фото с фейсбука и "Варты"
Информацию о погибших подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый. Он находится на месте трагедии.
Двоих пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. 5 погибших. Страшное утро,
– написал Садовый.
Вероятнее всего, самолет аварийно сел в поле, потому что закончилось топливо.
На месте продолжают работать спасатели и спецтехника. Правоохранители начали расследование и выясняют детали и причины аварии.
Смертельная авария самолета под Львовом / фото 24 канала, Ростислав Лабенский
Под Львовом аварийно сел грузовой самолет: видео 24 канала, Ростислав Лабенский