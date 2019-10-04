Смертельная авария самолета Ан12 под Львовом: фото, видео

Возле Львова утром 4 октября совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан12. По предварительной информации, в ходе инцидента погибли пять человек, еще 2 получили ранения.

Самолет Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Однако, перед посадкой он исчез с радаров и аварийно сел около 7 утра в поселке Жировка.

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По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия – во время аварии погибли 5 человек. Всего на борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир.

Авария грузового самолета под Львовом / фото с фейсбука и "Варты"

Информацию о погибших подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый. Он находится на месте трагедии.

Двоих пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. 5 погибших. Страшное утро,

– написал Садовый.

Вероятнее всего, самолет аварийно сел в поле, потому что закончилось топливо.

На месте продолжают работать спасатели и спецтехника. Правоохранители начали расследование и выясняют детали и причины аварии.



Смертельная авария самолета под Львовом / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

Под Львовом аварийно сел грузовой самолет: видео 24 канала, Ростислав Лабенский