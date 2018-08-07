Смертельная авария в Харькове: суд разрешил разыскать важного свидетеля

Во вторник, 7 августа, Киевский райсуд Харькова позволил начать розыск пропавшего врача-нарколога Елену Федирко, которая первой осматривала участницу смертельного ДТП на улице Сумской Алену Зайцеву.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

24 канал сообщал, что врач-нарколог Елена Федирко уволилась с места работы по собственному желанию в мае 2018 года и с того времени находилась дома.

Сегодня по ДТП суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова об установлении места нахождения свидетеля Федирко. Это можно называть розыскными действиями, но нельзя говорить, что человека объявили в розыск,

– рассказали в прокуратуре.

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Также во время заседания во вторник суд завершил допрос экспертов. На следующем заседании, если не будет заявлено ходатайств о привлечении дополнительных свидетелей и проведении экспертиз, суд должен допросить Федирко, второго участника ДТП Геннадия Дронова и перейти к стадии дебатов.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября. Длительный перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.