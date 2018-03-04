Смертельная болезнь века: как человечество спасается от одиночества

В нашу цифровую эпоху тотальное окружение человека гаджетами не спасает его от главной беды – одиночества. Ученые говорят о том, что недостаток общения разрушает не только душу, но и тело, а это уже имеет негативные последствия для всего социума, который, таким образом, пополняется больными людьми.

На Западе к этой проблеме относятся очень серьезно, в Украине лишь констатируют, что трудовая миграция наших граждан ухудшает существующее положение вещей.

Министерство одиночества

В январе 2018 года британская власть констатировала, что вопрос одиночества требует внимания правительства, и возложила решение проблемы на действующего заместителя министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Таким образом правительство поддержало идею депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, убитой националистом накануне референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году.

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По словам британского премьера Терезы Мэй, Джо Кокс осознавала степень одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям. Кокс создала Комиссию по делам одиночества, и теперь Трейси Крауч должна, продолжая ее дело, объединить усилия этого органа, бизнеса и благотворительных организаций с целью выработки правительственной стратегии по борьбе с проблемой. 42-летняя Крауч сказала, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, которое затрагивает около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании, передает Би-Би-Си.

В России, которая любит присваивать не только чужие территории, но и чужие идеи, заинтересовались британским опытом. Спикер российского Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что РФ тоже нуждается в министерстве одиночества, а также министерстве счастья – по примеру Объединенных Арабских Эмиратов, где такой институт существует. В этом, однако, Матвиенко никто не поддерживает, пожаловалась спикер. Впрочем, пообещала "креативить" и дальше в надежде "достучаться" до власти, информирует Интерфакс.

Украина же, охваченная войной, пока что занята созданием министерством по делам ветеранов. Его предложила начать Верховная Рада и даже успела проголосовать за соответствующее постановление. Инициатива эта, возможно, полезная и насущная, ведь по состоянию на сейчас в Украине насчитывается 317 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий. Однако сколько в Украине одиноких людей? Такая статистика не ведется, а зря. Украинское население стремительно стареет, а поскольку продолжительность жизни мужчин меньше продолжительности жизни женщин, последние доминируют среди старшей возрастной категории. А следовательно, и пополняют ряды одиноких.

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В целом подсчитано, что на каждые 1000 женщин в Украине в среднем приходится 861 мужчин. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Если среди новорожденных преобладают дети мужского пола (51,3%), то, начиная с возраста 39 лет, преобладают женщины. Так, на 1000 женщин в возрастной группе 30-34 года приходится 1078 мужчин, 35-39 лет – 1008 мужчин, 40-44 лет – 947, 50-54 года – 819, 60-64 года – 677, а в возрасте 65 лет и старше – 494.

В целом же, независимо от пола, в нашей стране насчитывается 740 тысяч одиноких пожилых людей. Это – статистика за 2016 год. Однако дело не только в старости. Свою роль играет вынужденная трудовая миграция, ведь за границей легче "пустить корни" самому, чем с семьей. Но и те, кто выбирает жизнь на Родине, не торопятся строить семейные отношения, отдавая предпочтение самостоятельности. Впрочем, брачное кольцо тоже не всегда спасает от одиночества – 75% семейных пар, согласно статистике, подают на развод в течение первых пяти лет совместной жизни.



В Украине в течение первых пяти лет супружеской жизни разводятся 75% пар. Даром, что еще со школы людей не учат тому, как "выглядят хорошие взаимоотношения", говорят специалисты

Тем временем социологи прогнозируют, что в 2020 году количество холостяков в мире достигнет 331 миллиона. Уже сегодня в США лишь 51% населения вступили в брак. Остальное живет одиноко. В ЕС наиболее "одиночными" странами стали Германия, Дания, Швеция и Норвегия. А это – как уже было сказано выше – очень вредно для здоровья.

Одинокая жизнь: медицинский аспект

Впрочем, прежде чем развивать эту тему дальше, отметим, что понятие одиночества требует более четкой дефиниции. Оно не обязательно должно соотноситься с социальным статусом человека (то есть с наличием или отсутствием брака, детей, семейных, профессиональных и дружеских связей). Одиночество – это прежде всего состояние души, как бы избито это ни звучало. Как отмечает профессор психологии и неврологии университета Бригама Янга (США) Джулиана Холт-Лунстад, некоторые социально изолированные личности не обязательно испытывают одиночество, в то время как другие – те, кто окружен людьми, и которые заставляют их чувствовать отчужденность – на деле более одиноки.

Холт-Лунстад, которую цитирует издание The Cut, констатирует, что "длительное одиночество может способствовать развитию хронических заболеваний, ухудшить состояние здоровья и в конечном итоге увеличить риск преждевременной смерти".

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Оказывается, что одиночество вредно для нашего сердца как в образном смысле, так и в буквальном. Как указывает Холт-Лунстад, чувство одиночества может заставить нашу внутреннюю среду чувствовать себя опасно и недружелюбно, что может ускорить сердцебиение и поднять кровяное давление.

Такое влияние на сердечно-сосудистую систему часто приписывается кортизолу, "гормону стресса", и изучения состояния одиночества показало, что у одиноких людей постоянно повышенный уровень кортизола.

Хронически повышенное кровяное давление может привести к гипертонии, а гипертония является фактором риска при сердечных болезнях,

– говорит профессор.

Одинокие люди также являются более восприимчивыми к болезням. В 2005 году было проведено исследование состояния здоровья 83 студентов колледжа, которое показало, что организм тех людей, которые чувствуют себя одиноко, менее активно отвечал на получение вакцины против гриппа: он не продуцировал антитела так же хорошо, как у их менее одиноких сверстников. Почему так происходит? Группа исследователей ответила на этот вопрос так: гормоны стресса соединяются с другими гормонами и пептидами, которые продуцирует мозг, и "входят в контакт" со специфическими частями белых кровяных телец нашего тела, воздействуя на их распределение и функции.



Одиночество буквально разрушает человека изнутри, доказывают ученые. И все таки много кто делает ставку на "соло-существование"

Кроме того, одинокие люди особенно склонны к хроническим раздражениям, которые играют ключевую роль в широком спектре проблем со здоровьем. Сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и, потенциально, даже некоторые типы рака могут возникать из этого; а также ревматоидный артрит, закупоренные артерии и периодонтиты.

Исследователь геномики Института здоровья Стив Коул рассказал одному из американских изданий в 2015 году, как во время своих исследований он узнал, что "когда люди чувствуют одиночество, у них значительно выше уровень норадреналина", то есть гормона, который отключает защиту от вирусов, но увеличивает выработку белых кровяных телец, "которые курсируют по организму". В то же время у одиноких людей вырабатывается генетический иммунитет к воспалительным свойствам "гормона стресса" кортизола, а значит, соответствующие защитные свойства возрастают.

В дополнение к сказанному, ученые выяснили, что одинокие люди дольше засыпают, меньше спят и имеют "большую дневную дисфункцию". А недостаток сна наносит значительный удар по человеческому организму. Исследования показали, что люди, лишенные сна, чаще страдают от низкой переносимости глюкозы, что приводит к диабету.

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Интересный аспект: как пишет The Cut, профессор Холт-Лунстад не только очертила круг очевидных изъянов одинокой жизни, но и обозначила возможные пути выхода из ситуации – в частности, и с помощью государственных структур, наподобие британского министерства одиночества. Холт-Лунстад пролоббировала новое законодательство, призванное сделать слуховые аппараты более доступными, поскольку потеря слуха является фактором риска в условиях социальной изоляции и одиночества, особенно для людей старшего возраста.

Если вы не можете слышать, трудно быть частью разговора. Из этого запросто начинается отдаление и отстранение от других,

– говорит она.

Ученый акцентирует и на том, что оценка риска одиночества и связанных с ним проблем со здоровьем должна быть частью медицинского тренинга: врачи должны разговаривать с пациентами о том, как можно предотвратить одиночество, и убеждать их принимать это всерьез – как часть здорового образа жизни, так же как "сон, упражнения, диету и другие важные вещи".



Одинокая жизнь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Ведь растет уровень кортизола, "гормона стресса", что приводит к постоянно повышенному кровяному давлению и гипертонии

"Но не только люди в возрасте нуждаются в том, чтобы кто-то прервал их одиночество", – говорит профессор. Она считает, что социальное образование должно быть частью воспитания в школе, так же как и физическое. В рамках учебной программы было бы хорошо учить детей "не только тому, что полезно для нашего здоровья, но и тому, какими являются хорошие взаимоотношения. Тому, как быть хорошим другом. Так же, как нам нужно быть физически активными, нам необходимо быть социально активными", – убеждена ученый.

С этим, собственно, трудно не согласиться. Хоть и одиночки могут быть вполне успешными, реализованными и, наконец, счастливыми людьми, но тело (в отличие от ума), очевидно, не введешь в заблуждение. Так, по крайней мере, утверждают специалисты, а они знают, о чем говорят...