Смертельная дедовщина на фронте: появились подробности гибели военнослужащего

Командира разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка, который 28 октября погиб в зоне боевых действий на Донбассе, забил до смерти старший по званию.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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Информацию также подтвердили и сослуживцы военнослужащего.

Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, открыто уголовное производство,

– рассказал собеседник издания.

Он отметил, что они служили вместе полтора года командир часто нападал на погибшего. Побил Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона, который сам родом из Одессы.

Сослуживцы погибшего опасаются, что злоумышленник может избежать ответственности.



Погибший Ярослав Гаврилюк

Как утверждает издание, в 2014 году, в разгар бойвих действий на Донбассе, служащий, которого обвиняют в убийстве, размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.