01:38
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Смертельная дедовщина на фронте: появились подробности гибели военнослужащего

      76 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 Канал

      Командира разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка, который 28 октября погиб в зоне боевых действий на Донбассе, забил до смерти старший по званию.

      Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

      Читайте также: В Краматорске проведут антидиверсионные мероприятия: жителей просят не выходить из дома

      Информацию также подтвердили и сослуживцы военнослужащего.

      Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, открыто уголовное производство,
      – рассказал собеседник издания.

      Он отметил, что они служили вместе полтора года командир часто нападал на погибшего. Побил Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона, который сам родом из Одессы.

      Сослуживцы погибшего опасаются, что злоумышленник может избежать ответственности.


      Погибший Ярослав Гаврилюк

      Как утверждает издание, в 2014 году, в разгар бойвих действий на Донбассе, служащий, которого обвиняют в убийстве, размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

      Теги: Новости Одессы Жертвы Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Работающий пенсионер: почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      31 октября , 23:00 Работающий пенсионер: почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      Іван Яковина
      Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин
      31 октября , 22:22 Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      31 октября , 22:00 Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      Олексій Чибісов
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      31 октября , 21:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      68858
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук