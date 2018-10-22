Смертельная экскурсия: на Киевщине хоронят погибшую в страшном ДТП школьницу

В Ракитном Киевской области 22 октября будут хоронить Александру Мовчан – 13-летнюю школьницу, которая погибла в ДТП на Черкащине.

В автобус с детьми, которые возвращались со школьной экскурсии из Умани, врезался грузовик. Девочка умерла в больнице, не придя в сознание.

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Напомним, авария произошла в эту субботу, 20 октября, вблизи города Жашков на Черкасщине. В салоне было 17 детей и трое взрослых. Водителя фуры задержали, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Добавим, что госпитализирована также подруга погибшей. У нее многочисленные переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас девочку готовят к операции в столичной больнице, ее жизни ничто не угрожает.

Самое тяжелое состояние у водителя микроавтобуса, который перевозил детей. После ДТП он до сих пор находится в коме.