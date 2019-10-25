Смертельная перестрелка в Харькове: врачи рассказали о состоянии раненого

В Харькове днем 25 октября произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал, что раненый находится в отделении неотложной медицинской помощи, передает издание "057".

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У 40-летнего пострадавшего – проникающее ранение грудной клетки. Врачи отметили, что на данный моент он в состоянии средней тяжести.

Забашта отметил, что у раненого в перестрелке мужчины также было оружие.

Кто ранен?

Местные издания пишут, что пострадал во время перестрелки бывший участник террористической организации "Оплот", криминальный авторитет Георгий Исаков по прозвищу "Жора". Он был "правой рукой" организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, которого в 2016 году убили в Москве.

По предварительным данным, во время сегодняшней перестрелки именно Исакова пытались застрелить киллеры.

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Что известно о перестрелке в ​​Харькове?

Перестрелка произошла на улице Клочковской в ​​Харькове. 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 мужчин. Злоумышленники сразу скрылись с места инцидента. Впоследствии правоохранители нашли их автомобиль, он сгорел.

Впоследствии возле Южного вокзала на железнодорожном пути полицейские заметили мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой на глазах у правоохранителей. Он погиб на месте.

Кто погиб в перестрелке?

Во время стрельбы погиб соратник террориста "Оплота" Евгения Жилина – Владимир Борох. Он получил смертельное ранение и скончался в машине скорой помощи.