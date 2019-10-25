15:27
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Смертельная перестрелка в Харькове: врачи рассказали о состоянии раненого

      122 Читати новину українською
      Перестрелка в Харькове
      Перестрелка в Харькове / hk.npu.gov.ua

      В Харькове днем 25 октября произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

      Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал, что раненый находится в отделении неотложной медицинской помощи, передает издание "057".

      Читайте также: Перестрелка в Киеве: это могло быть покушение на соратника террориста Жилина – фото, видео

      У 40-летнего пострадавшего – проникающее ранение грудной клетки. Врачи отметили, что на данный моент он в состоянии средней тяжести.

      Забашта отметил, что у раненого в перестрелке мужчины также было оружие.

      Кто ранен?

      Местные издания пишут, что пострадал во время перестрелки бывший участник террористической организации "Оплот", криминальный авторитет Георгий Исаков по прозвищу "Жора". Он был "правой рукой" организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, которого в 2016 году убили в Москве.

      По предварительным данным, во время сегодняшней перестрелки именно Исакова пытались застрелить киллеры.

      Читайте также: Гранату взорвали на рынке Троещины в Киеве: фото и видео

      Что известно о перестрелке в ​​Харькове?

      Перестрелка произошла на улице Клочковской в ​​Харькове. 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 мужчин. Злоумышленники сразу скрылись с места инцидента. Впоследствии правоохранители нашли их автомобиль, он сгорел.

      Впоследствии возле Южного вокзала на железнодорожном пути полицейские заметили мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой на глазах у правоохранителей. Он погиб на месте.

      Кто погиб в перестрелке?

      Во время стрельбы погиб соратник террориста "Оплота" Евгения Жилина – Владимир Борох. Он получил смертельное ранение и скончался в машине скорой помощи.

      blog_ava
      Как приготовить тыквенный крем-суп: пять вкусных рецептов для осеннего меню
      сегодня
      27237
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Харькова Перестрелка в Харкове Жертвы Постраждалі
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сегодня , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Сергій Фурса 1397
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сегодня , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 351
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      326
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сегодня , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 2787
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня , 08:42 Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      Поліна Костюк 8608
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук