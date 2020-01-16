Смертельный пожар в колледже в Одессе: завхоза отправили под арест

Заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест. Женщину подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия – в пожаре 4 декабря погибли 16 человек.

Суд избрал для Татьяны Фомич меру пресечения – ночной домашний арест с 22 часов вечера до 6 утра на 60 суток. Об этом рассказало издание " Думская ".

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Какова позиция адвокатов Фомич

Подозревают Фомич в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Адвокаты называют подозрение необоснованным, поскольку женщина – не должностное лицо и не ответственна за противопожарную безопасность.

Сама Татьяна Фомич утверждает, что ее обязанности – контроль за соблюдением санитарных норм и обеспечением канцтоварами, а не пожарная безопасность. За не е, мол, отвечал другой сотрудник колледжа.

Что говорит следствие о подозреваемой

Следователи говорят, что в 2014 году в печально известном колледже ГСЧС провела плановую проверку и составила акт о грубых нарушениях законодательства по пожарной безопасности. Чрезвычайники предписали устранить эти нарушения, с чем ознакомили ответственное за противопожарную безопасность лицо – завхоза Татьяну Фомич.

Правоохранители настаивают, что женщина не приняла никаких мер для устранения нарушений, более того – не обеспечила эвакуацию учащихся и персонала в день трагедии.

Пожар в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: главное

Пожар в колледже в Одессе произошла 4 декабря, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.

Людей эвакуировали, однако не всех – 16 погибли, еще 30 пострадали.

Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).

Правительственная комиссия считает, что трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже, а люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.



Основной причиной комиссия называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.