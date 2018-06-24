Смертельная стрельба в ресторане Киева: владелец заведения признал вину (фото)

В Киеве на Оболонской набережной патрульные задержали мужчину, предположительно, причастного к стрельбе в одном из ресторанов. Задержанный признался правоохранителям в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

24 канал сообщал, что в ночь на 24 июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял трех человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери.

Выяснилось, что стрелок убил 1 человека и еще 1 ранил. Злоумышленник, который оказался 60-летним гражданином другой страны, был задержан на месте инцидента.

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Получив от очевидцев события описание злоумышленника, патрульные бросились на его поиски. Уже через несколько минут неподалеку от места происшествия один из экипажей заметил мужчину, похожего по ориентировке. Патрульные остановили гражданина и во время общения он признался в содеянном. Инспекторы немедленно задержали мужчину,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Задержанный мужчина рассказал, у него с посетителями возник конфликт, во время которого он вытащил пистолет и произвел выстрелы.