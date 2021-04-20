Летел и кувыркался: появилось видео смертельного ДТП на Шевченко в Харькове
В Киевском районе Харькова вечером 19 апреля случилась жесткая авария Daewoo Lanos и ГАЗ. Легковушка после столкновения на большой скорости начала кувыркаться. Она остановилась через 100 метров.
Источник:полиция Харьковщины
В результате происшествия сразу погиб водитель легковушки. Авария произошла примерно в 21: 10 неподалеку от дома 235 на улице Шевченко.
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Легковушка после аварии в Харькове / Фото Нацполиции
Обстоятельства трагедии
Daewoo Lanos двигался от улицы Героев Труда. За его рулем был 27-летний мужчина.
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Он столкнулся с автомобилем "Газель", где были пассажир и 35-летний водитель, который является жителем Харькова. Впоследствии легковушка врезалась также в Toyota Corolla, которая стояла на перекрестке.
ГАЗ, за который зацепился автомобиль / Фото Нацполиции
Водитель Daewoo Lanos скончался от полученных ран на месте. Кроме него никто не пострадал. Два других автомобиля также почти не повредились.
Другой поврежденный автомобиль / Фото Нацполиции
Как квалифицируют это событие
Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание по ней – заключение на срок от 3 до 8 лет.
Передняя часть Daewoo Lanos / Фото Нацполиции
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