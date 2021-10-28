Подозреваемый 16-летний подросток на камеру сказал, что был за рулем. Соответствующее видео обнародовали СМИ.

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"Я тормозил"

Адвокат парня Инна Данилова утверждала на заседании, что ее подзащитный ничего не помнит. Она пересказывала его слова, что он готов понести ответственность, если действительно он находился за рулем. Сам подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием и на допросе ничего не говорил полиции.

Однако гораздо разговорчивее он стал перед микрофоном журналистов в суде. Он проболтался и сказал, что затормозил. Итак, подтвердил то, что был за рулем.

И то, что говорят, машина полностью исправна была – нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе... Не помню, какая скорость была... На видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит ничего. Как раз на видео начал тормозить. Сразу же,

– заявил Николай журналистам.

Обратите внимание! Это уже не первая ложь, на которой поймали парня. По данным следствия, 16-летний виновник ДТП во время пребывания в больнице позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля Infinity. Таким образом юноша пытался ввести в заблуждение правоохранителей. За это против него открыли еще одно дело.

Парень вспоминает о видео с камер наблюдения, которое распространили в сети. На кадрах видно, как Infinity несется на красный свет и сбивает авто.

Видео с моментом аварии, о котором говорит парень:

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