Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний парень признался, что был за рулем
Источник:ТСН
Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове оговорился, что именно он находился за рулем Infinity, которая на бешеной скорости сбила Chevrolet. Ранее его защита избрала стратегию"ничего не помнит".
Подозреваемый 16-летний подросток на камеру сказал, что был за рулем. Соответствующее видео обнародовали СМИ.
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"Я тормозил"
Адвокат парня Инна Данилова утверждала на заседании, что ее подзащитный ничего не помнит. Она пересказывала его слова, что он готов понести ответственность, если действительно он находился за рулем. Сам подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием и на допросе ничего не говорил полиции.
Однако гораздо разговорчивее он стал перед микрофоном журналистов в суде. Он проболтался и сказал, что затормозил. Итак, подтвердил то, что был за рулем.
И то, что говорят, машина полностью исправна была – нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе... Не помню, какая скорость была... На видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит ничего. Как раз на видео начал тормозить. Сразу же,
– заявил Николай журналистам.
Парень вспоминает о видео с камер наблюдения, которое распространили в сети. На кадрах видно, как Infinity несется на красный свет и сбивает авто.
Видео с моментом аварии, о котором говорит парень:
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
- В Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской 26 октября произошло смертельное ДТП.
- Infinity на скорости пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet, который проезжал перекресток. Удар был такой силы, что водитель погиб последней на месте.
- Пассажиры Infinity получили травмы и находятся в больнице.
- За рулем Infinity, как говорят в полиции, был 16-летний Николай, который уже неоднократно попадал в скандалы и криминал. Несовершеннолетний щеголял в инстаграме скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- К тому же он имеет непогашенную условную судимость: за стрельбу в супермаркете.
- Юноше избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.