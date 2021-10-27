Смертельное ДТП в Харькове: каково состояние пострадавших пассажиров Infiniti
Источник:"РБК-Украина"
На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября произошла смертельная авария. Ее, вероятно, устроил 16-летний парень, который вылетел на перекресток, когда на светофоре был красный. Стало известно, каково состояние трех пассажиров Infiniti.
О том, какие травмы получили эти люди, рассказала заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Об этом она говорила на брифинге 27 октября.
Заметьте В Харькове 16-летний мажор спровоцировал масштабное ДТП с погибшими: все, что известно
До сих пор находятся в больнице
По словам чиновницы, сам водитель почти не пострадал. Ему только оказали помощь и он покинул стены больницы. Один из пассажиров, 19-летний парень, получил сотрясение мозга, ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму. Также у него диагностировали вывих плеча, ушиб туловища.
У другого 19-летнего парня тоже закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Кроме этого, у него ушиб головы и шеи, а также закрытый перелом ключицы. А у 16-летней девушки обнаружили закрытый перелом левого бедра, а также ушиб головы и мягких тканей туловища. Она вместе с парнями находится на лечении, а ее состояние оценивают как стабильное.
Коротко о смертельной аварии в Харькове
- Поздним вечером авто Infinity пролетело на красный свет и врезалось в выезжавший на перекресток Chevrolet.
- Как следствие, Шевроле вылетел на обочину, где налетел на столб. Водитель этого автомобиля сразу погиб от полученных травм.
- Водителем-нарушителем оказался 16-летний парень, ранее отмечавшийся правонарушениями. Его судили за стрельбу в общественном месте.
- Кроме этого, за месяц до трагедии парень хвастался тем, что "гоняет" на красный сигнал светофора.
- Полиция открыла дело по статье о нарушении ПДД и подростка сразу задержали. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.