Смертельное ДТП в Харькове: каково состояние пострадавших пассажиров Infiniti

На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября произошла смертельная авария. Ее, вероятно, устроил 16-летний парень, который вылетел на перекресток, когда на светофоре был красный. Стало известно, каково состояние трех пассажиров Infiniti.

О том, какие травмы получили эти люди, рассказала заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Об этом она говорила на брифинге 27 октября.

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До сих пор находятся в больнице

По словам чиновницы, сам водитель почти не пострадал. Ему только оказали помощь и он покинул стены больницы. Один из пассажиров, 19-летний парень, получил сотрясение мозга, ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму. Также у него диагностировали вывих плеча, ушиб туловища.

У другого 19-летнего парня тоже закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Кроме этого, у него ушиб головы и шеи, а также закрытый перелом ключицы. А у 16-летней девушки обнаружили закрытый перелом левого бедра, а также ушиб головы и мягких тканей туловища. Она вместе с парнями находится на лечении, а ее состояние оценивают как стабильное.

Коротко о смертельной аварии в Харькове