Смертельное ДТП в Харькове: полиция расследует, как 16-летний подросток оказался за рулем

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП с участием Infinity в Харькове. В частности выясняют, как за рулем автомобиля оказался 16-летний парень.

Следователи уже собрали материалы об аварии, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Несовершеннолетнему харьковчанину Николаю уже сообщили о подозрении.

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Появились первые результаты экспертиз

Кроме этого, правоохранители установили, что в крови обоих водителей-участников аварии, не было алкоголя или наркотиков. По делу назначили ряд длительных экспертиз, чтобы установить технические моменты ДТП, в частности – чтобы узнать, с какой скоростью водитель Infiniti двигался по улицам Харькова.

Полиция о вине подростка

В то же время в полиции подтвердили, что авария произошла именно по вине водителя Infiniti. Мол, он грубо нарушил правила дорожного движения и не остановился на красный сигнал светофора. Сразу после ДТП парня доставили в больницу, но от госпитализации тот отказался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и дает необходимые показания.

Уголовные производства по делу: что известно

Харьковские следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП "светит" до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Еще одно производство открыли по статье о выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации. Это нужно, чтобы выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

По информации правоохранителей, автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, зарегистрирован на его мать. Женщина сейчас работает за границей.