Смертельное ДТП в Харькове: вину мажора пытаются переложить на пассажира Infinity

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария на проспекте Гагарина. Сразу сообщили, что причиной стали действия 16-летнего водителя. Однако уже на следующий день харьковчанин Стас Жадан сообщил, что вину из подростка пытаются переложить на одного из находившихся в Infinity пассажиров.

Этому парню предлагают большую сумму денег, чтобы он сказал, что был за рулем. Однако пока подтверждения этой информации нет.

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Сумму не назвали

Жадан заявил, что ему об этом рассказала сестра одного из травмированных пассажиров. Деньги якобы хочет дать ему отец главного подозреваемого.

О какой сумме говорится – неизвестно. Следует отметить, что отец 16-летнего заявил, что его сына "стараются сделать преступником" путем информационных атак. При этом он не отрицал, что совершили ужасное преступление.

Рассказ харьковчанина о предложенных деньгах: смотрите видео

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