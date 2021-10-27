Смертельное ДТП в Харькове: вину мажора пытаются переложить на пассажира Infinity
Источник:Инстаграм Стаса Жадана
В Харькове 26 октября произошла смертельная авария на проспекте Гагарина. Сразу сообщили, что причиной стали действия 16-летнего водителя. Однако уже на следующий день харьковчанин Стас Жадан сообщил, что вину из подростка пытаются переложить на одного из находившихся в Infinity пассажиров.
Этому парню предлагают большую сумму денег, чтобы он сказал, что был за рулем. Однако пока подтверждения этой информации нет.
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Сумму не назвали
Жадан заявил, что ему об этом рассказала сестра одного из травмированных пассажиров. Деньги якобы хочет дать ему отец главного подозреваемого.
О какой сумме говорится – неизвестно. Следует отметить, что отец 16-летнего заявил, что его сына "стараются сделать преступником" путем информационных атак. При этом он не отрицал, что совершили ужасное преступление.
Рассказ харьковчанина о предложенных деньгах: смотрите видео
Главное об этой аварии
- Поздним вечером автомобиль Infinity на большой скорости пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet. В результате Chevrolet вылетел, а его водитель погиб.
- Вероятно, за рулем был 16-летний парень, уже не раз попадавший в скандалы. В частности, он ранее был судим за стрельбу из пистолета в общественном месте.
- СМИ сообщили, что дорогой автомобиль парню подарили всего несколько дней назад. Однако в своем инстаграме он по-прежнему хвастался скоростной ездой, пачками денег, а также автоматами в багажнике.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении ПДД. Парня задержали и ему грозит до 8 лет за решеткой.