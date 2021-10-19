Утром на автодороге "Красноград – Перещепино – Днепр" водитель "Volkswagen Crafter" столкнулся с грузовиком "КАМАЗ". Он ехал впереди него в попутном направлении.

К теме Смертельное ДТП вблизи Харькова: водитель микроавтобуса врезался в грузовик

Микроавтобус слетел в кювет.

Что известно о жертвах

В автобусе было 8 пассажиров. Трое из них погибли на месте. Это мужчина и 3 женщины.

Еще три человека пострадали. Их отвезли в Красноградскую центральную районную больницу. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести.



ДТП на Харьковщине / Фото полиции

Открыли дело

Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновник аварии может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять машинами на срок до 3 лет.

Теперь решают вопрос о задержании водителя микроавтобуса. Обстоятельства еще устанавливают.

Последние аварии в Харькове и области

В Харькове 17 октября водитель "Новой почты" въехал в 12-летнего подростка. Мальчик пересекал дорогу через пешеходный переход на самокате. Его забрали в больницу.

На перекрестке Архитектора Алёшина и Мира в Харькове фургон Renault столкнулся с авто Honda. 26-летний водитель грузовика погиб на месте.

В Харькове троллейбус на скорости влетел в остановку общественного транспорта. Она была полностью разбита и вокруг лежало много кусков стекла.



Автобус слетел в кювет / Фото полиции