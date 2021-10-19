Утром на автодороге "Красноград – Перещепино – Днепр" водитель "Volkswagen Crafter" столкнулся с грузовиком "КАМАЗ". Он ехал впереди него в попутном направлении.
К теме Смертельное ДТП вблизи Харькова: водитель микроавтобуса врезался в грузовик
Микроавтобус слетел в кювет.
Что известно о жертвах
В автобусе было 8 пассажиров. Трое из них погибли на месте. Это мужчина и 3 женщины.
Еще три человека пострадали. Их отвезли в Красноградскую центральную районную больницу. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести.
ДТП на Харьковщине / Фото полиции
Открыли дело
Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновник аварии может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять машинами на срок до 3 лет.
Теперь решают вопрос о задержании водителя микроавтобуса. Обстоятельства еще устанавливают.
Последние аварии в Харькове и области
- В Харькове 17 октября водитель "Новой почты" въехал в 12-летнего подростка. Мальчик пересекал дорогу через пешеходный переход на самокате. Его забрали в больницу.
- На перекрестке Архитектора Алёшина и Мира в Харькове фургон Renault столкнулся с авто Honda. 26-летний водитель грузовика погиб на месте.
- В Харькове троллейбус на скорости влетел в остановку общественного транспорта. Она была полностью разбита и вокруг лежало много кусков стекла.
Автобус слетел в кювет / Фото полиции