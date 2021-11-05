Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: у подростка принудительно возьмут кровь
Источник:фейсбук Маси Найема
У 16-летнего подростка, который был за рулем Infiniti, повлекшей смертельную аварию в Харькове, таки возьмут кровь на анализ. Добровольно он это делать отказался, поэтому суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.
Об этом сообщил в соцсетях Маси Найем, представляющий юридическую компанию "Миллер" – защитников потерпевшей в аварии стороны.
Ранее 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать анализ крови
Суд разрешил принудительный отбор крови
Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительный отбор образцов крови подозреваемого. Для чего это? Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено,
– написал Найем.
Защита подростка не обжаловала меру пресечения
Адвокат отметил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 2 ноября. Однако, по информации Найема, сторона защиты подозреваемого апелляции не подавала.
Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем,
– добавил Найем.
Новость дополняется...