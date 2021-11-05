Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: у подростка принудительно возьмут кровь

У 16-летнего подростка, который был за рулем Infiniti, повлекшей смертельную аварию в Харькове, таки возьмут кровь на анализ. Добровольно он это делать отказался, поэтому суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.

Об этом сообщил в соцсетях Маси Найем, представляющий юридическую компанию "Миллер" – защитников потерпевшей в аварии стороны.

Ранее 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать анализ крови

Суд разрешил принудительный отбор крови

Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительный отбор образцов крови подозреваемого. Для чего это? Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено,

– написал Найем.

Защита подростка не обжаловала меру пресечения

Адвокат отметил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 2 ноября. Однако, по информации Найема, сторона защиты подозреваемого апелляции не подавала.

Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем,

– добавил Найем.

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