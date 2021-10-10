Ранее сообщалось о 6 пострадавших и 2 погибших. Среди травмированных есть ребенок.
К теме Грузовик врезался в рейсовый автобус в Одесской области: 2 пассажира погибли
Пострадавшие имеют травмы различной степени тяжести.
ДТП возле Одессы / Фото Нацполиции
Что известно об аварии
Возле села Дачное Одесского района на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик MAN и маршрутка.
Грузовик на большой скорости влетел в маршрутку, которая ехала впереди него. За рулем MAN был 45-летний водитель.
Грузовик врезался в маршрутку / Фото полиции
Последние ДТП в Украине
- В Яремче на Прикарпатье, мэр города стал участником аварии. В результате инцидента он и другой водитель попали в больницу.
- 7 октября в маршрутке в Киеве прямо на остановке отпали двери. Владельца автобуса оштрафовали на 17 тысяч гривен.
- В Киеве вечером 9 октября легковой автомобиль въехал в маршрутку и перевернул ее. В автобусе ехали пассажиры, пострадали 6 человек.