Смертельное ДТП с маршруткой под Одессой: число пострадавших возросло

Возле Одессе 9 октября произошло смертельное ДТП с маршруткой. Количество пострадавших возросло до 9 человек. Всех забрали в больницу.

Ранее сообщалось о 6 пострадавших и 2 погибших. Среди травмированных есть ребенок.

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Пострадавшие имеют травмы различной степени тяжести.



ДТП возле Одессы / Фото Нацполиции

Что известно об аварии

Возле села Дачное Одесского района на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик MAN и маршрутка.

Грузовик на большой скорости влетел в маршрутку, которая ехала впереди него. За рулем MAN был 45-летний водитель.

Грузовик врезался в маршрутку / Фото полиции

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