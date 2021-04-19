Лобовое столкновение автомобилей на Мельницкой в Одессе: есть погибший – фото, видео
В Одессе на улице Мельницкой столкнулись два автомобиля. Один водитель погиб, еще один водитель и пассажир пострадали. Смертельное ДТП произошло утром 19 апреля.
Источник:"Думская"
Легковушка Toyota лоб в лоб столкнулась с авто Chevrolet Lacetti. Как сообщила патрульная полиция, авария произошла около 6 утра.
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Что известно об аварии
В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте.
Смертельное ДТП в Одессе / Фото "Думская"
Водителя Toyota и его пассажира госпитализировали.
Авария в Малиновском районе / Фото "Думская"
Сейчас полицейские устанавливают причины смертельного ДТП.
Как выглядит место аварии: видео
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