В Одессе на улице Мельницкой столкнулись два автомобиля. Один водитель погиб, еще один водитель и пассажир пострадали. Смертельное ДТП произошло утром 19 апреля.

Легковушка Toyota лоб в лоб столкнулась с авто Chevrolet Lacetti. Как сообщила патрульная полиция, авария произошла около 6 утра. К теме В Днепре Range Rover на большой скорости сбил 18-летнюю девушку: фото Что известно об аварии В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте.

Смертельное ДТП в Одессе / Фото "Думская" Водителя Toyota и его пассажира госпитализировали.

Авария в Малиновском районе / Фото "Думская" Сейчас полицейские устанавливают причины смертельного ДТП. Как выглядит место аварии: видео Вниманию водителей! На улице Мельницкой образовалась большая пробка. По состоянию на 10: 30 пробка все еще продолжалась.