Авария произошла около 12 часов 4 ноября. Сейчас следователи территориального отдела полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего.
Обратите внимание В Одессе полиция ищет мужчину, который насмерть сбил 15-летнюю девушку и скрылся
Детали ДТП
Погибший водитель был местным жителем. Он не справился с управлением ВАЗом, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой билборда. От серьезных травм водитель погиб сразу.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД.
Водитель врезался в билборд и погиб / Фото Нацполиции Одесской области
Жуткое ДТП в Одессе
- На Адмиральском проспекте 4 ноября водитель Opel сбил насмерть 15-летнюю девушку и травмировал 21-летнего парня.
- Машину уже нашли, однако самого злоумышленника все еще ищут.
- По данным сети, пострадавшие – брат и сестра, однако эту информацию не подтверждают.
- Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе.