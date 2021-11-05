Авария произошла около 12 часов 4 ноября. Сейчас следователи территориального отдела полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

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Детали ДТП

Погибший водитель был местным жителем. Он не справился с управлением ВАЗом, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой билборда. От серьезных травм водитель погиб сразу.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД.

Водитель врезался в билборд и погиб / Фото Нацполиции Одесской области

Жуткое ДТП в Одессе