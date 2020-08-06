Под Киевом на Старообуховской трассе произошло серьезное ДТП. В результате аварии 3 человека погибли, еще 6 – пострадали. Все травмированные госпитализированы, их состояние тяжелое.

Авария произошла 6 августа близ от санатория "Октябрь". Об этом информируют в фейсбук на странице dtp.kiev.ua.

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BMW протаранил бок легкового автомобиля. По словам очевидцев, удар был очень сильный, у пассажиров легковой машины практически не было шансов выжить. На фото видно, что машины в ужасном состоянии.

Как сообщается на странице, водитель BMW не был пристегнут. Возле машины нашли детское кресло. Очевидно, в авто был ребенок.

Все пострадавшие в тяжелом состоянии, их госпитализировали. На месте работают несколько бригад скорых и патрульных. Вокруг места аварии образовались пробки, некоторые водители пытаются обойти их, выехав на встречную полосу.



Легковой автомобиль / Фото с фейсбука ДТП. Киев



На месте работают правоохранители / Фото с фейсбука ДТП. Киев