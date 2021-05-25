Смертельное ДТП под Одессой: погибла мать 3 детей

Авария произошла днем 25 мая в селе Сычавка. Столкнулись два авто. Водитель легковушки погибла на месте.
В машине кроме женщины ехали 3 ее детей. Сейчас они находятся в больнице.
К теме В Виннице пьяный водитель сбила 13-летнего мальчика: ребенок в реанимации
Что известно о смертельном ДТП
- На трассе в Лиманском районе Одесской области произошла авария.
- Столкнулся микроавтобус Toyota и "Жигули".
- В машине находилась многодетная семья.
- Водитель легковушки от удара получила травмы, несовместимые с жизнью.
- Обратите внимание! Под Днепром в воскресенье 23 мая произошло масштабное ДТП. Лоб в лоб столкнулись фургон Mercedes-Benz и легковушка Geely CK. Водителей и пассажиров госпитализировали.