Смертельное ДТП под Одессой: погибла мать 3 детей

25 мая 2021 , 15:29
Читати новину українською

Источник:

" Одесса Сейчас"

Авария произошла днем 25 мая в селе Сычавка. Столкнулись два авто. Водитель легковушки погибла на месте.

В машине кроме женщины ехали 3 ее детей. Сейчас они находятся в больнице.

К теме В Виннице пьяный водитель сбила 13-летнего мальчика: ребенок в реанимации

Что известно о смертельном ДТП

  • На трассе в Лиманском районе Одесской области произошла авария.
  • Столкнулся микроавтобус Toyota и "Жигули".
  • В машине находилась многодетная семья.
  • Водитель легковушки от удара получила травмы, несовместимые с жизнью.
  • Обратите внимание! Под Днепром в воскресенье 23 мая произошло масштабное ДТП. Лоб в лоб столкнулись фургон Mercedes-Benz и легковушка Geely CK. Водителей и пассажиров госпитализировали.
Автор: Вікторія Андрєєва