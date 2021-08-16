"Перевернутая рука и нога до позади": новые детали смертельного ДТП с полицейскими под Одессой

В Одесской области 13 августа перевернулось авто с полицейскими. В результате 3 человека погибли. Правда, одному все же удалось выжить – правоохранитель сидел на заднем сиденье. Сейчас он находится в реанимации.

Известно, что одесские оперативники возвращались из Измаила, где были в командировке. По дороге домой они заехали в село Заря. Собственно там и произошла трагедия.

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После ДТП крестьяне пытались спасти пострадавших

На записи с камеры наблюдения видно, что водитель легковушки не успел сбросить скорость, но она – умеренная. Кроме того, он не выполнял никаких маневров, ведь асфальт здесь – хороший и без ям.

Вдруг авто резко берет вправо и вылетает с трассы. Далее легковушка ударяется в бетонную конструкцию, из-за чего металл становится изуродованным. А люди в свою очередь оказываются заблокированными внутри.

После ДТП селяне выбежали из домом. Люди пытались спасти пострадавших – начали кричать: "Скорую, вызывайте скорую!" Затем позвонили в ГСЧС.

"Бросились, но их невозможно было вытянуть. ГСЧС резала машину и вынимали их", – рассказала местная жительница Елена Арнаутова.

По его словам другой жительницы Зари Надежды Полторак, среди тех, кто спасал полицейских, был ее сын.

Он заглянул в машину, и там задний, где сидел, его нога была перевернута и рука аж позади. Он его вытащил. Он был жив. Он так кричал,

– отметила женщина.

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Правоохранители были уставшими

Полицейские с ночи находились в Измаиле в командировке. Возвращались в Одессу очень уставшими.

В Татарбунарах они выпили кофе, но оно не смогло взбодрить водителя. По предварительным данным, мужчина заснул за рулем.

Что известно о состоянии спасенного полицейского

Когда произошло смертельное ДТП – точной информации нет. Первые сообщения о нем в сети начали появляться ближе в вечеру 13 августа.

Исполняющий обязанности главного врача Саратской больницы Роман Балан вспомнил, что правоохранител поступил к ним в тяжелом состоянии. Его сразу перевели в реанимационное отделение.

Приняли все необходимые меры. Работали врачи, анестезиологи, хирурги. Сегодня состояние – тяжелое, но стабильное,

– добавил Балан.

Коротко о смертельном ДТП с правоохранителями под Одессой

Авто с полицейскими съехало в кювет.

В результате их тела практически вылетели из автомобиля. В нем выбило лобовое стекло и есть много других повреждений.

Ранее сообщалось, что правоохранители ехали из следственного мероприятия с Татарбунар в Сарату.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения ГБР начало расследование. Также проводят проверку, был ли в крови водителя алкоголь. В то же время служебное расследование проведет полиция Одесской области.

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Поселок Заря в Одесской области, где произошло ДТП с полицейскими / Карта Google